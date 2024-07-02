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社會 社會焦點 保障人權

賓士男衝撞總統府！喊「我老婆是共諜」　20萬交保限制出境出海

▲▼ 男子開賓士衝撞總統府。（圖／記者張君豪翻攝）

▲ 男子開賓士衝撞總統府，檢訊後諭知20萬元交保。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

杜姓男子1日駕駛噴滿紅漆的賓士E200，在北市內湖區的AIT（美國在台協會）狂按喇叭後，又開到總統府前衝撞花台，當場遭警方逮捕，他供稱是恍神才會踩錯油門，至於車上為何噴漆，則不願意回答，移送偵查隊時還突然喊「我老婆是共諜」。北檢訊後今（2）日諭知20萬元交保，責付親人（配偶），限制出境出海。

警方調查，49歲的杜姓男子，1日下午4時許，開著以紅漆噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」以及「AI改造」等字眼的賓士E200，在總統府外圍繞行4、5圈之後衝撞總統府外的鋼製花台，導致花台受損，杜男賓士車頭也損毀，初步瞭解並無酒駕。

▲賓士E200男2日上午從中正一分局移送至北檢。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲杜男移送偵查隊時，他突然大喊「我老婆是共諜」。（圖／記者邱中岳攝）

從事銷售業務的杜男表示，當時恍神才會誤踩油門衝撞花台，但對於車上的噴漆字眼則不願說明，也解釋並非預謀，為臨時起意。杜男移送偵查隊時，他突然大喊「我老婆是共諜」，最後妻子、哥哥都前往警局偵查隊陪同製作筆錄，訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦，至於毀損罪要等總統府確定是否派員提吿。

警方2日上午將杜男移送至北檢，檢方訊後諭知20萬元交保，責付親人，限制出境出海。

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