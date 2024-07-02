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社會 社會焦點 保障人權

駕車撞總統府花台　賓士男背景曝...辯「恍神踩油門」無預謀

▲賓士E200男2日上午從中正一分局移送至北檢。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲男子從永和住家出門，先前往AIT抗議，又開車繞行總統府最後衝撞花台。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

杜姓男子1日駕駛噴滿紅漆的賓士，從新北市永和區的住處出發，先前往位於北市內湖區的AIT（美國在台協會）狂按喇叭後，又開到總統府前刻意加速衝撞門前花台，當場遭警方逮捕，前往偵查隊接受複訊還說妻子是共碟；警方調查，杜男平時從事銷售業務，對於當天衝撞事件，他供稱是恍神才會踩錯油門，至於車上為何噴漆，則不願意回答。

警方調查，49歲的杜姓男子，1日下午4時許，開著以紅漆噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」以及「AI改造」等字眼的賓士E200，在總統府外圍繞行4、5圈之後衝撞總統府外的鋼製花台。

▲▼ 男子開賓士衝撞總統府。（圖／記者張君豪翻攝）

▲ 男子開賓士衝撞總統府。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

當時警方上前準備攔阻車輛，但杜男卻突然加速往前，衝撞總統府前的3個鋼製花台，導致花台受損，杜男賓士車頭也損毀。

警方到場後立刻控制杜男行動，初步瞭解並沒有酒駕問題。從事銷售業務的杜男表示，當時恍神才會誤踩油門衝撞花台，但對於車上的噴漆字眼則不願說明，也解釋並非預謀，係為臨時起意。

▲▼ 男子開賓士衝撞總統府。（圖／記者張君豪翻攝）

警方將杜男帶回派出所偵訊，移送偵查隊時，他卻突然大喊「我老婆是共碟」，最後妻子、哥哥都前往警局偵查隊陪同製作筆錄，訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦，至於毀損罪要等總統府確定是否派員提吿。

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