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社會 社會焦點 保障人權

賓士C300哥開「認知作戰」衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜


記者張靖榕／綜合報導

49歲杜姓男子1日駕駛賓士C300轎車，先到台北內湖美國台協會（AIT）按鳴喇叭抗議，之後驅車到凱道衝撞總統府外圍花藍。杜男被捕移送北檢時，竟大喊「我老婆是共諜特務」！

▲杜男發狂衝撞總統府。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲杜男發狂衝撞總統府。（圖／記者黃彥傑翻攝）

杜男1日晚間被警方訊問後移送，戴著安全帽的杜男竟突然高喊「國安特務，我老婆是共諜特務啦！她在...所有人都是啦！」等語。杜男並未回答媒體問題，而是自顧自地繼續講話，隨後坐上警車被送往北檢，全案依道交條例及公共危險罪處理。

杜男1日下午3時許，開著一輛噴滿「資安SOS入侵」、「國家認知作戰」、「AI改造」等字眼的賓士C300轎車，疑為了抗議，先開車到內湖美國在台協會（AIT）前車道鳴喇叭。保六警方當時到場處理，杜男拒絕下車，隨即開車離去。

▲一名男子今開賓士到總統府前抗議。（圖／總統府提供）

▲杜男賓士車上漆滿「重大國家」、「資安SOS入侵」等語。（圖／總統府提供）

當日下午4時41分許，杜男駕駛賓士車沿凱達格蘭大道路東往西方向，接近總統府前路口時，突然加速執行，衝撞總統府前鋼製花台，現場無人受傷。

據了解，警方在案發當天詢問是否接受夜間偵詢，杜男回答「我沒有同意，也沒有不同意」，家屬幫忙請的律師抵達現場時，杜男還愛理不理，甚至說「他不是我的律師」，之後便保持沉默，拒絕偵詢。

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認知作戰賓士總統府C300共諜

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