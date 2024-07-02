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社會 社會焦點 保障人權

衝撞總統府！「賓士E200哥」移送北檢全程低頭　嘴閉緊緊不說話

記者劉昌松／台北報導

一名49歲杜姓男子1日開著賓士E200先到美國在台協會（AIT）按喇叭，接著又衝撞總統府前花台，他被逮後高喊「我老婆是共諜特務」，稍早被移送至北檢複訊，他面對鏡頭低頭不發一語，檢方要進一步調查釐清其犯案動機。

▲賓士E200男抵達北檢，面對鏡頭沉默不語。（圖／記者劉昌松攝）

▲賓士E200男抵達北檢，面對鏡頭沉默不語。（圖／記者劉昌松攝）

回顧整起事發經過，杜男1日下午3時許開著一台賓士E200轎車，上頭用紅、黑漆噴上「資安SOS入侵」、「國家認知作戰」、「AI改造」等字眼，先是到台北市內湖區的美國在台協會AIT前狂按喇叭，他見警方到場拒絕下車，接著開車離去。

▲賓士E200男2日上午從中正一分局移送至北檢。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲賓士E200男2日上午從中正一分局移送至北檢。（圖／記者邱中岳攝，下同）

不料，杜男隨後將目標轉移至總統府，於當天下午4時41分左右，他沿凱達格蘭大道東往西方向行駛，接近總統府前路口時，突然加速直行衝撞總統府前鋼製花台，所幸整起事件並未造成人員受傷。

杜男被逮捕後，面對警方詢問是否接受夜間警詢，他回應，「我沒有同意，也沒有不同意」，見家屬請的律師到場時，還不願理睬，甚至稱「他不是我的律師」，之後便保持沉默，拒絕警詢。

▲賓士E200男2日上午從中正一分局移送至北檢。（圖／記者邱中岳攝，下同）

警方將杜男由派出所移送至中正一分局，上警車前杜男突然高喊，「國安特務，我老婆是共諜特務啦！」警方2日上午將杜男移送至北檢，杜男見媒體在場守候，戴著安全帽的他頭低低，與移送分局時的態度大相逕庭，面對提問不發一語，整路沉默走入北檢接受調查。

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