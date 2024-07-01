大陸國安新規定上路　符合「3明確原則」可查旅客手機筆電

▲中國大陸國安法新規定上路，國安部曝符合「明確3原則」才能查手機筆電。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸國安法新規定1日正式上路，執法人員得對入境旅客擴大調查手機、筆電等電子設備，引發疑慮。對此，大陸國安部解釋，查驗其實必須符合3項明確原則「前提、對象、流程」，若有任何一項未符合，執法人員不能私自隨意查驗個人、組織的電子設備。

針對國安法新規定，大陸國安部表示，中國是一個法治國家，嚴格保護公民的通訊自由和通信秘密。中國憲法和法律明確規定，非因法定事由，非經法定程序，任何組織和個人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密，充分體現了維護國家安全和保障個人權利的平衡兼顧。

大陸國安部表示，查驗個人、組織所持手機等電子裝備，必須符合3項查驗原則，第1項為查驗前提明確，必須是依法執行反間諜工作任務，在與反間諜工作無關的情況下，國家安全機關工作人員不能私自隨意查驗。

第2項為查驗「對象明確」，必須是與反間諜工作有關的個人或組織，例如對於軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員，查驗對象不能是無關人員，更不會是「普通入境人員」。

第3項為查驗「流程明確」，必須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准，若是緊急情況必須立即查驗的，也應經設區的市級以上國家安全機關負責人批准，執法人員必須出示執法證件（人民警察證或偵察證），得要有被查驗人或見證人在場，發現危害國家安全隱患部分，應該責令整改，整改不能消除危害或者拒不整改的可依法查封扣押

陸委會6月27日才宣布把赴陸港澳旅遊警示調升為橙色「避免非必要旅行」，並表示大陸近年持續增修相關國安法令，但法條內容模糊增加誤觸法令風險，目前已有多起國人赴中國大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形，呼籲國人謹慎評估赴陸旅遊的必要性。