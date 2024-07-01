高中生走斑馬線滑手機　騎士不爽痛毆他！判拘50天不得易科罰金

▲北市蕭姓騎士不滿15歲男高中生過馬路邊使用手機出言糾正，後疑認被辱罵竟出手打人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

動手就是不對！北市蕭姓設計師騎車行經五分街口時，見男高中生緩慢行走斑馬線上還滑手機，故出言糾正，但他疑認被高中生回髒話，一時憤慨，竟迴轉到超商堵人還出手打人，事後挨告被起訴。士林地院審理時，高中生及其家長無意願和解，依成年人故意對少年犯傷害罪，處拘役50日、不得易科罰金。

去年12月18日下午5時許，蕭男騎乘普通重機行經內湖區五分街口，見到16歲男高中生小哲（化名）緩慢走在斑馬線上同時又使用手機，因而出言糾正，雙方互看了一下，蕭男認小哲疑對他辱罵，因此心生不滿，決定將車輛繞到超商前停放，下車後直接在門口徒手毆打小哲。

路人見狀上前制止，才得以平息糾紛，蕭男則騎車離開現場。返家後的小哲向家人訴說被打的過程，家人火速帶著他去就診並報警處理。

蕭男起初否認有出手，且堅稱是小哲有回嘴，經檢警放監視器畫面他才坦承有動手，小哲則否認有出言罵人，其父親認蕭態度不佳又否認犯行，決定不撤告，檢警據醫院診斷證明、超商監視器畫面，依傷害罪提起公訴，建請法院依兒少法加重其刑。

▲蕭姓騎士當街怒揍男高中生遭判拘役50日。（圖／翻攝自Google Map）

法院審理時，蕭男坦承犯行，法官審酌他僅因遭告訴人辱罵，即暴力相向，徒手毆打告訴人致傷，考量雙方未達和解，依成年人故意對少年犯傷害罪，處拘役50日。

至於，不得易科罰金原因，因蕭男涉犯《刑法》第277條第1項傷害罪，本來最重刑期為有期徒刑5年，但經加重之後，最重刑期變成有期徒刑7年6個月，據《刑法》第41條第1項前段的規定，只有當犯罪的最重刑期在5年以下的罪行，才可以用罰金來替代刑期，故不符易科罰金的條件。