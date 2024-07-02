出道10年奪歌后！她問「孫盛希算紅嗎」　粉絲大推：歌聲不會膩

▲孫盛希。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手孫盛希出道10年，此次金曲獎得到最佳華語女歌手獎，讓她直呼「沒想到是我，所以感覺很奇妙」。孫盛希得獎後，就有網友好奇拋問，孫盛希算紅嗎？她覺得對方不只唱歌好聽，還長得漂亮。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「孫盛希算紅嗎」為標題發文，提到孫盛希雖是很有實力的歌手，歌也都很好聽，但認識孫盛希的人似乎不多。她也一連列出好幾首孫盛希的歌，直呼孫盛希不只唱歌好聽，人還長得漂亮，不過，孫盛希的歌大多不好唱，所以去KTV時，大家就不太會點。

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貼文曝光後，不少網友熱情分享，「〈是他不配〉超好聽」、「非常推薦〈很晚的晚安〉，算是我最喜歡的一首」、「這邊想推希希的〈人樣〉，爵士搖滾超喜歡」、「最愛這首〈少一點天份〉，完全唱到心坎去」、「〈眼淚記得你〉超好聽的，我愛了」。

還有網友回應，「她大紅的歌比較少放在她專輯裡面，不過作品的產值跟品質都很高」、「我覺得以同期出道的歌手算有知名度的」、「她的歌聲真的很讚，而且不會膩」、「她的很多首都很好聽，但確實不好唱，在KTV幾乎沒什麼聽到有人點希希的歌曲來唱，傳唱度不高」、「我覺得以近年很少出天王天后的華語樂壇來說，她已經算紅了，不太聽歌的朋友也會聽過她名字」。

孫盛希出道10年，奪得最佳華語女歌手獎，她說得獎的感覺很奇怪，「因為我一直催眠自己，不要在意，沒得沒關係，我可以祝福他們，不要有得失心，我還有更長的路要走，去想的話會害到我自己，雖然大家很期待，但我告訴自己不要期待，沒想到是我，所以感覺很奇妙」。