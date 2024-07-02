　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】嶄新氣象迎接下一個10年　林鳳營分享溫暖交織的美好日常

▲▼林鳳營,鮮奶,新包裝。（圖／林鳳營提供）

圖、文／林鳳營提供

林鳳營自1994年創立至今，從鮮乳起家，並堅守「高品質 濃純香」品牌理念，跨足優酪乳、優格經營，今年度推出全新包裝，以嶄新氣象繼續向前邁進，迎接品牌的下一個10年！隨著全系列包裝更新，林鳳營也推出了「美好生活傳聲機」活動，將林鳳營帶來的美好生活錄製成一段段聲音，邀請消費者一同感受生活中的美好。

林鳳營歡慶品牌創立30週年，產品包裝保留經典設計基礎，針對細節再升級，乳牛從瓶身側面漫步到正面，完美呼應林鳳營廣告中乳牛的印象，也代表了林鳳營不變的初心，從產地到餐桌，始終堅持為消費者帶來新鮮、高品質的鮮乳，用心講究製程中的每個細節，讓每一口都是經典的濃．純．香！濃純香的滋味不僅存在消費者的味覺記憶中，也是回憶中父母親給予的關心，以及長大後的自己對孩子快樂成長的殷切期待。一杯鮮乳，代表的不只是營養的補充，更是說不出口的愛與關懷。

你的美好生活會是什麼模樣呢？林鳳營「美好生活傳聲機」用聲音講述了這些簡單卻又溫暖的時刻，現在就上林鳳營Facebook粉絲專頁聽聽大家的美好生活吧！

美好生活傳聲機：https://www.facebook.com/LINFENGYINGHQ/

ET快訊
快訊／黃仁勳妖股再漲停！　寫歷史新高
10點開搶！　台灣虎航「全航線77折」
台南「包包天后」火警罹難　周子瑜是粉絲
快訊／13共機、6共艦再「四面環台」　動態圖曝
勇士K湯轉戰獨行俠！　交易細節曝
還有共犯！「刑事戰將」林明佐延長羈押到9月
00929配息首見下降！　達人：是警訊
快訊／豪雨狂炸花蓮！秀林鄉和平村今「停止上班上課」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

旺！旺！旺！　過新年、財神來、千萬紅包好運到

肯德基「3大夏季新品」今天開賣！必吃蛋撻冰淇淋、美墨煙燻脆雞

走過百年！金酒公司獻上「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」選色、酒標、提繩全是吸睛亮點

【廣編】嶄新氣象迎接下一個10年　林鳳營分享溫暖交織的美好日常

泰籍女子失控砸店！小CK首發聲致意員工與顧客　曝毀損金額無細算

大金空調榮獲廣告金句獎「十大影片文案獎」

全家最新「8款芋頭甜點」！大福爆芋泥奶皇醬　三明治夾了3種內餡

必勝客、珍煮丹買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味　限時特價爽吃

全家茶葉蛋今起特價了！「+7元」多吃1顆

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

五堅情解散？婁峻碩缺席「有點難過」　和焦凡凡結婚登記「安排好了」：冬天！

肯德基「3大夏季新品」今天開賣！必吃蛋撻冰淇淋、美墨煙燻脆雞

走過百年！金酒公司獻上「黃埔100 世紀榮耀紀念酒」選色、酒標、提繩全是吸睛亮點

【廣編】嶄新氣象迎接下一個10年　林鳳營分享溫暖交織的美好日常

泰籍女子失控砸店！小CK首發聲致意員工與顧客　曝毀損金額無細算

大金空調榮獲廣告金句獎「十大影片文案獎」

全家最新「8款芋頭甜點」！大福爆芋泥奶皇醬　三明治夾了3種內餡

必勝客、珍煮丹買1送1！foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味　限時特價爽吃

全家茶葉蛋今起特價了！「+7元」多吃1顆

雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送！麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

鄭宗哲開轟猛打賞　李灝宇先發選保送

C羅罰踢12碼未進激動落淚　葡萄牙PK戰險勝闖歐國盃8強

勇士聲明道別K湯提G6英雄事蹟　承諾未來退休11號球衣

每年都秒殺！陳耀訓中秋蛋黃酥今日中午12:30開搶

陸2高管赴菲律賓遭綁架！　付1280萬贖金仍被「撕票」

黃仁勳AI妖股再漲停！慧友從25.8元起飛　一路攻上89.5元寫歷史新高

空運「這台灣水果」回日本！田中千繪悄送驚喜 媽一聽金額：不敢相信

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

中共軍媒「漢光只有賴清德逃跑計劃」　還要因應「前線逃兵問題」

快訊／黃國昌：7／12提案邀賴清德赴立院國情報告　民眾黨3決議曝光

林森北路天降90cm鋼筋！　騎士路過遭砸傷摔車倒地

消費熱門新聞

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

泰籍女子失控砸店！小CK首發聲致意

全家茶葉蛋今特價「+7元」多1顆

全家最新「8款芋頭甜點」一次看！

漢堡王「7月激省優惠券」開吃！

全台第2家「本村炸雞」今天開了！

麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

foodpanda「7月超殺優惠碼」懶人包

8月小麥麥體驗營送整套家家酒玩具

全家「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸！加碼芋頭新口味

必勝客6口味大比薩限時2天下殺半價

7-11開賣「精品馥芮白」限時買2送2

全家最新優惠快看！咖啡第2杯10元、雪糕買1送1

購物、餐廳都有！7-11全新950坪大商場今開幕

更多熱門

相關新聞

長效鮮乳是什麼？「乳製品差異」一次看

長效鮮乳是什麼？「乳製品差異」一次看

鮮乳是不少人每天必備。依我國和紐西蘭簽訂的「台紐經濟合作協定」，到2025年時，紐西蘭進口鮮乳將全面零關稅，農業部也發文衛福部建議將進口鮮乳更名為「長效乳」。在台灣，有各種乳製品，包括保久乳、鮮乳、生乳及調味乳等，其中的差異在於殺菌方式及時間，但都建議在有效期限內或開封後盡速喝完。

好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身！一票人驚嚇

好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身！一票人驚嚇

即／台南騎士闖軌道挨撞送醫　單車扭曲成廢鐵

即／台南騎士闖軌道挨撞送醫　單車扭曲成廢鐵

營養師：保久乳沒加防腐劑、營養成分等同鮮乳

營養師：保久乳沒加防腐劑、營養成分等同鮮乳

喜見乳牛坐旋轉木馬學童反思鮮奶夠「鮮」嗎？

喜見乳牛坐旋轉木馬學童反思鮮奶夠「鮮」嗎？

關鍵字：

林鳳營鮮奶新包裝

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

大鬧101泰籍爆乳女「就醫照外流」　院方回應

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面