【廣編】嶄新氣象迎接下一個10年　林鳳營分享溫暖交織的美好日常

圖、文／林鳳營提供

林鳳營自1994年創立至今，從鮮乳起家，並堅守「高品質 濃純香」品牌理念，跨足優酪乳、優格經營，今年度推出全新包裝，以嶄新氣象繼續向前邁進，迎接品牌的下一個10年！隨著全系列包裝更新，林鳳營也推出了「美好生活傳聲機」活動，將林鳳營帶來的美好生活錄製成一段段聲音，邀請消費者一同感受生活中的美好。

林鳳營歡慶品牌創立30週年，產品包裝保留經典設計基礎，針對細節再升級，乳牛從瓶身側面漫步到正面，完美呼應林鳳營廣告中乳牛的印象，也代表了林鳳營不變的初心，從產地到餐桌，始終堅持為消費者帶來新鮮、高品質的鮮乳，用心講究製程中的每個細節，讓每一口都是經典的濃．純．香！濃純香的滋味不僅存在消費者的味覺記憶中，也是回憶中父母親給予的關心，以及長大後的自己對孩子快樂成長的殷切期待。一杯鮮乳，代表的不只是營養的補充，更是說不出口的愛與關懷。

你的美好生活會是什麼模樣呢？林鳳營「美好生活傳聲機」用聲音講述了這些簡單卻又溫暖的時刻，現在就上林鳳營Facebook粉絲專頁聽聽大家的美好生活吧！

美好生活傳聲機：https://www.facebook.com/LINFENGYINGHQ/