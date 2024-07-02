陸2高管赴菲律賓遭綁架　付1280萬贖金仍被「撕票」

▲大陸2名企業高管近日赴菲律賓工作時遭遇綁架撕票。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸2名企業高管近日赴菲律賓工作時遭遇綁架，其中一位家屬向綁匪支付300萬元（人民幣，下同，約新台幣1280萬元）贖金，然而綁匪仍然撕票，目前當地警方已介入調查，暫未透露案情進展情況。

綜合陸媒報導，2名遇難者均為醫療器械公司中高管理層人員，兩人相約6月20日抵達菲律賓考察業務，希望進一步拓展海外市場，卻不幸遭遇綁架，6月24日遇害。

報導指出，夏姓遇害人員是港股上市公司潤邁德公司的國際營銷總監，畢業於湖南城市學院，曾被評為該校材料與化學工程學院近15年優秀畢業生。孫姓遇害者為心血管醫療器械的經銷商，家中還有年邁的父母，其父母只知道兒子在菲律賓遭遇綁架，尚不知道兒子已不幸遇害。

孫姓死者的前同事表示，「家屬付了錢後，還是被撕票了。」據悉，家屬向綁匪支付了300萬元的贖金。

相關醫療器械公司內部人士表示，該公司已經就此惡性事件在內部開會通告情況，出於受害者隱私的保護，沒有提供更多細節，但官方訃告已經發出，董事長親自赴機場迎接遇難者骨灰，全體員工在會議上默哀。

遇害者家屬1日透露，1日上午已在北京舉行追悼會，目前正帶骨灰回老家安葬；公司已給予家屬相應幫助，相關善後工作正在進行。

中國駐菲律賓大使館1日曾發文稱，駐菲大使黃溪連會見菲律賓文官長、總統反有組織犯罪委員會主席貝薩明，雙方回顧了近段時間來兩國執法部門聯合打擊綁架殺人、電信詐騙、販賣人口等惡性犯罪特別是與菲離岸博彩業相關犯罪活動取得的進展，就近期重點個案交換意見，一致同意加強中菲執法合作，共同打擊跨國犯罪，更好保護兩國人民生命財產安全。