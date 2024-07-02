　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「全台火爐繼續加柴、一天比一天熱」　今西北雨恐到晚上

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲林得恩提醒，本周高溫一天比一天熱。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今日午後雷陣雨可能下到晚上！氣象專家林得恩提醒，全台火爐繼續加柴！本周高溫一天比一天熱，出現極端高溫機會也會比上周來的高。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天轉吹東南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部也有零星飄雨，午後中部以北、其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，且今較不穩定，有些地區可能下比較久。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，周三午後雷陣雨區域和今天類似；周四到下周一，東南部、恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後雷陣雨偏向中南部和其他山區，其中周六、周日南部、中部以北山區有局部大雨機率。

未來一周依舊高溫炎熱，張承傳提醒，今中南部有局部37度發生機率，而周五、周六大台北有局部37度發生機率。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，全台火爐繼續加柴！今日起由於太平洋高壓再度西伸影響，下沉增溫將會更加顯著；而滯留鋒面就在長江流域一帶南北徘徊調整，台灣位於鋒面前的暖區內，暖空氣範圍不但增大，且還有增強趨勢。

林得恩分析，再加上本周降雨頻度與強度，也同步正在縮減的情況下，導致出現極端高溫機會也會比上周來的高。

ET快訊
快訊／花蓮豪雨「土石流淹沒軌道」　台鐵崇德=和仁雙線封閉
AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「全台火爐繼續加柴、一天比一天熱」　今西北雨恐到晚上

全球最佳大學排行曝光　2私校擠進台灣前5名

房東奉旨漲電價「1度收8.46」還喊一切合法　北漂租屋族崩潰

台南路上偶見抱卵的凶狠圓軸蟹　網友搶救安平放生

北北桃YouBike違規記點上路！累7點停權1年　雙北首日稽查30件

任林擴大5倍家庭幸福影響力 　｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽

新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

eTag用戶破820萬　申辦停車扣繳抽「減碳幣」抵國道通行費

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

五堅情解散？婁峻碩缺席「有點難過」　和焦凡凡結婚登記「安排好了」：冬天！

SHINee KEY「自備筆」寵粉簽名！　笑曝：打算隨身帶小卡發XD

名車衝撞總統府影片曝　駕駛全身名牌！動機待查

田馥甄剪斷招牌長髮：還喜歡嗎？　香港開唱「歌迷是我的小幸運」

「全台火爐繼續加柴、一天比一天熱」　今西北雨恐到晚上

全球最佳大學排行曝光　2私校擠進台灣前5名

房東奉旨漲電價「1度收8.46」還喊一切合法　北漂租屋族崩潰

台南路上偶見抱卵的凶狠圓軸蟹　網友搶救安平放生

北北桃YouBike違規記點上路！累7點停權1年　雙北首日稽查30件

任林擴大5倍家庭幸福影響力 　｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽

新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

eTag用戶破820萬　申辦停車扣繳抽「減碳幣」抵國道通行費

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

「全台火爐繼續加柴、一天比一天熱」　今西北雨恐到晚上

用未婚夫iPad追劇　驚見他「偷吃媽媽」真相崩潰

做對才有感！皮膚科醫師教「韓妞美白」必做3關鍵　還能淡化小瑕疵

全球最佳大學排行曝光　2私校擠進台灣前5名

快訊／中華電信疑機房大當機　彰縣市內電話斷線119、110無法使用

首爾市中心重大事故「轎車逆向撞人群」　死亡數上升至9人

吉爾貝克變「高柏鎧」　大B哥歸化正式中文名曝光

綠營私下備戰基隆市長補選　高嘉瑜：我隨時做好上場準備

房東奉旨漲電價「1度收8.46」還喊一切合法　北漂租屋族崩潰

57歲李若彤超凍齡有一套！「防曬3寶」教你曬不黑也曬不老

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

生活熱門新聞

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大陸弟猛盯台灣護照「為什麼是綠色？」媽回1句網讚

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

同學送他「可愛卡通圖」！一翻背面太衝擊　家長心痛

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

男網友硬約砲「結局爆恐怖」　全場抖：妳還活著

不滿女乘客沒讓座！特勤退伍伯嗆：是男的就打妳

男友幫爸媽出錢！她轟吸血鬼　網不挺

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

花20萬遊瑞士遭多次放生！領隊喊冤還原過程

快訊／下班注意！7縣市大雨特報　最新警戒區域曝

更多熱門

相關新聞

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

夏日炎炎，中央氣象署發布明(2日)11縣市高溫資訊；氣象署指出，未來一周仍是高溫炎熱，明後天盛行東南風，中南部及內陸近山區易出現36、37度以上高溫，而各地午後仍會有短暫陣雨或雷雨，中部以北及山區易有局部大雨發生的機率。

未來一周全台炎熱「紅到發紫」　周末午後雷雨擴大

未來一周全台炎熱「紅到發紫」　周末午後雷雨擴大

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署林得恩張承傳

讀者迴響

熱門新聞

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

即／首爾重大事故　汽車衝撞人群6死

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

大鬧101泰籍爆乳姊「就醫照外流」　院方回應

即／花蓮土石流淹沒軌道　台鐵崇德=和仁雙線封閉

啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

冷氣3萬元「安裝報價2萬5」！1關鍵網點頭

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面