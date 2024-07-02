「全台火爐繼續加柴、一天比一天熱」　今西北雨恐到晚上

▲林得恩提醒，本周高溫一天比一天熱。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今日午後雷陣雨可能下到晚上！氣象專家林得恩提醒，全台火爐繼續加柴！本周高溫一天比一天熱，出現極端高溫機會也會比上周來的高。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天轉吹東南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部也有零星飄雨，午後中部以北、其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，且今較不穩定，有些地區可能下比較久。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳說，周三午後雷陣雨區域和今天類似；周四到下周一，東南部、恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後雷陣雨偏向中南部和其他山區，其中周六、周日南部、中部以北山區有局部大雨機率。

未來一周依舊高溫炎熱，張承傳提醒，今中南部有局部37度發生機率，而周五、周六大台北有局部37度發生機率。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，全台火爐繼續加柴！今日起由於太平洋高壓再度西伸影響，下沉增溫將會更加顯著；而滯留鋒面就在長江流域一帶南北徘徊調整，台灣位於鋒面前的暖區內，暖空氣範圍不但增大，且還有增強趨勢。

林得恩分析，再加上本周降雨頻度與強度，也同步正在縮減的情況下，導致出現極端高溫機會也會比上周來的高。