　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲太平高壓增強，未來一周全台炎熱，上看37度高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

夏日炎炎，中央氣象署發布明（2日）11縣市高溫資訊；氣象署指出，未來一周仍是高溫炎熱，明後天盛行東南風，中南部及內陸近山區易出現36、37度以上高溫，而各地午後仍會有短暫陣雨或雷雨，中部以北及山區易有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，明日台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員張竣堯說，明天太平洋高壓逐漸增強，風場環境由西南風轉為東南風，各地多雲到晴，清晨到上午中南部會有短暫陣雨，午後熱力作用，中部以北及各地山區有短暫雷陣雨，甚至有局部大雨發生的機率。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢變化。（圖／氣象署提供）

他表示，周三跟明天雨區一樣，迎風面東南部、恆春半島有短暫陣雨，午後在中部以及各地山區有短暫陣雨，局部地區容易有大雨發生的機會。周四到下周一，東南部、恆春半島仍有短暫陣雨，午後降雨轉到中南部及其他山區，有短暫陣雨。

溫度方面，張竣堯指出，明、後天高溫各地在32至36度，尤其西半部近山區及大台北盆地容易有36度以上高溫，加上盛行東南風，中南部近山區因沉降關係，以及內陸近山區海風調節不易，中部到南部這兩天高溫範圍較大。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周四到下周一高溫在32至36度，大台北地區局部高溫上看37、38度，另提醒周六中南部清晨到上午零星短暫陣雨，大多時間是晴朗高溫，多補充水分慎防熱傷害。

高溫資訊(橙色)
影響時間：2日白天
＊高溫橙色36燈號：台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣
＊高溫黃色燈號：嘉義市、嘉義縣、高雄市

ET快訊
啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光
金曲35收視最高點出爐！73萬人搶看
60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了
爆乳姊失控砸店！小CK首發聲
國民黨挺謝國樑設「守護基隆小組」　「固樑」第一箭罷免童子瑋
鴻海明除息5.4元！郭台銘94億元入袋　影響大盤指數23點
曾莞婷接手藍心湄《女大》時段！　再澄清並非擠掉
爆乳姊「就醫照外流」　院方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

eTag用戶破820萬　申辦停車扣繳抽「減碳幣」抵國道通行費

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報　防強風雷擊

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰！苦主嘆：才戴套就射

國內碳交易辦法發布　環境部估最快9月底有首筆交易

「動畫同樂會」花蓮文創園區登場！限定版「360度沉浸投影」展出

快訊／大雷雨炸台中南投1.5小時！國家警報又響

男友帶爸媽出遊「費用全包了」　她轟吸血鬼！一票反批：你才媽寶

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

eTag用戶破820萬　申辦停車扣繳抽「減碳幣」抵國道通行費

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報　防強風雷擊

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰！苦主嘆：才戴套就射

國內碳交易辦法發布　環境部估最快9月底有首筆交易

「動畫同樂會」花蓮文創園區登場！限定版「360度沉浸投影」展出

快訊／大雷雨炸台中南投1.5小時！國家警報又響

男友帶爸媽出遊「費用全包了」　她轟吸血鬼！一票反批：你才媽寶

啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光

金曲35收視率出爐！　最高點落在「吉那、張秀卿表演」73萬人觀看

AI題材「外資強勢買單」！台股上半年吸金43億美元　整理後可望再攻

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

泰籍女子失控砸店！小CK首發聲致意員工與顧客　曝毀損金額無細算

國會調查權開第一槍！　國民黨3日成立「鏡電視調查專案小組」

牛角燒肉喝飲料「咬到蟑螂」　北市衛生局稽查揪2缺失！

鴻海明除息5.4元！郭台銘94億元入袋　證交所：影響大盤指數23點

新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

翁馨儀出國氣到當場走人！　被女兒唸爆秒認錯：我被K.O

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

拉麵店PO客人照片公審　付100元才能刪貼文

娶18歲越南新娘生娃　40歲型男：台女要求高

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

賴品妤「曬Y2K穿搭」下身解扣！網瘋朝聖：是娜美

同學送他「可愛卡通圖」！一翻背面太衝擊　家長心痛

天選之人「首次確診」曝4症狀：以為只是小感冒

更多熱門

相關新聞

未來一周全台炎熱「紅到發紫」　周末午後雷雨擴大

未來一周全台炎熱「紅到發紫」　周末午後雷雨擴大

全台天氣晴朗，中央氣象署指出，未來一周高溫炎熱，周三起環境偏南風到東南風，西半部局部高溫上看38度，到了周末因水氣增加，午後雷陣雨區域較前幾天擴大，而7月中旬之後可能有熱帶系統發展訊號，持續觀察。

午後對流雨彈「下最猛熱區」曝　周三起雨更少、更熱

午後對流雨彈「下最猛熱區」曝　周三起雨更少、更熱

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

烤番薯「明天3地熱到紫爆」　稍降溫時間曝

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

台東金崙飆41度「今年入夏最熱」　全台10大高溫皆破37度　

關鍵字：

天氣高溫炎熱降雨氣象署

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面