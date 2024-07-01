全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

▲太平高壓增強，未來一周全台炎熱，上看37度高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

夏日炎炎，中央氣象署發布明（2日）11縣市高溫資訊；氣象署指出，未來一周仍是高溫炎熱，明後天盛行東南風，中南部及內陸近山區易出現36、37度以上高溫，而各地午後仍會有短暫陣雨或雷雨，中部以北及山區易有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，明日台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，請注意。

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氣象署預報員張竣堯說，明天太平洋高壓逐漸增強，風場環境由西南風轉為東南風，各地多雲到晴，清晨到上午中南部會有短暫陣雨，午後熱力作用，中部以北及各地山區有短暫雷陣雨，甚至有局部大雨發生的機率。

▲未來溫度趨勢變化。（圖／氣象署提供）

他表示，周三跟明天雨區一樣，迎風面東南部、恆春半島有短暫陣雨，午後在中部以及各地山區有短暫陣雨，局部地區容易有大雨發生的機會。周四到下周一，東南部、恆春半島仍有短暫陣雨，午後降雨轉到中南部及其他山區，有短暫陣雨。

溫度方面，張竣堯指出，明、後天高溫各地在32至36度，尤其西半部近山區及大台北盆地容易有36度以上高溫，加上盛行東南風，中南部近山區因沉降關係，以及內陸近山區海風調節不易，中部到南部這兩天高溫範圍較大。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周四到下周一高溫在32至36度，大台北地區局部高溫上看37、38度，另提醒周六中南部清晨到上午零星短暫陣雨，大多時間是晴朗高溫，多補充水分慎防熱傷害。

高溫資訊(橙色)

影響時間：2日白天

＊高溫橙色36燈號：台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣

＊高溫黃色燈號：嘉義市、嘉義縣、高雄市