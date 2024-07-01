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未來一周全台炎熱「紅到發紫」　周末午後雷雨擴大

▲▼台南高溫天氣配圖,台南棒球場周邊,機車騎士,夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,路人。（圖／記者季相儒攝）

▲未來一周高溫炎熱，西半部局部上看38度高溫。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡亞樺／台北報導

全台天氣晴朗，中央氣象署指出，未來一周高溫炎熱，周三起環境偏南風到東南風，西半部局部高溫上看38度，到了周末因水氣增加，午後雷陣雨區域較前幾天擴大，而7月中旬之後可能有熱帶系統發展訊號，持續觀察。

氣象署預報員謝佩芸表示，目前台灣上空相當晴朗，各地太陽強烈，紫外線偏強，未來一周台灣都在高壓勢力範圍底下，但環境風向不一樣，高溫跟午後雷雨區域也有不同。

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▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲今日全台高溫炎熱，多處「紅到發紫」。（圖／氣象署提供）

她說，今天吹西南風，各地偏熱，高溫普遍34至36度，其中西半部內陸近山區達到37度以上，台東、東南部有焚風發生，有機會出現38度高溫。午後對流雲發展會帶來局部較大雨勢，集中在中部以北、宜花及南部山區，留意瞬間短時強降雨。

謝佩芸說，明天環境逐漸轉為偏南風到東南風，明後天「全台一整片紅紫」，尤其西半部背風測高溫更明顯，局部可能有37、38度高溫。明清晨中南部沿海有短暫雨時，山區、中部以北留意午後雷陣雨，但整體大多時間是多雲到晴，降雨時間不長。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

她指出，周四環境轉吹東南風，東南部、恆春半島有短暫性降雨，中南部及各地山區雨勢比前幾天更少，但到了周末水氣稍微增加，午後降雨預計比周四、周五增加一點。未來一周每天午後雷雨區不一樣，前往山區和溪邊留意午後天氣變化。

謝佩芸表示，目前太平洋高壓從台灣延伸到南海，環境型態持續到7月上旬，因此目前沒看到熱帶系統發展訊號，可能要等到7月中旬可能有熱帶系統發展訊號，需要持續觀察。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，海溫高有利於熱帶系統發展，但也要搭配其他條件，例如風旋轉起來才有機會發展，太平洋高壓偏強，則不利於熱帶系統發展，也造成海溫偏高。

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