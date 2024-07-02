藝人郭碧婷吃白飯過敏「嘴巴潰瘍」　營養師：米飯含組織胺惹禍

▲衛福部南投醫院營養師郭淑敏分享抗敏食材。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

常有民眾自稱食用海鮮、雞蛋會造成皮膚癢等食物過敏狀況，藝人郭碧婷更表示自己吃白飯也會過敏、曾導致嘴巴潰瘍；營養師表示，食用含有組織胺的食物就易產生過敏反應，最好儘量吃組織胺含量較低的新鮮食物，以改善症狀。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏指出，過敏反應是人體本能的反應機制：當外來物入侵體內，人體免疫系統會啟動防禦機制、消滅入侵物來保護身體安全，但若無法抵擋或辨識外來入侵物時，就會導致身體器官傷害和過敏現象，一般會有局部性反應如濕疹、過敏性鼻炎、氣喘及過敏性腸胃炎，或過敏性休克等全身性反應，若嚴重可能危及生命。

黃淑敏表示，造成民眾出現過敏的食物種類不盡相同，含有組織胺的食物即易引發過敏，如花生、蝦蟹、牡蠣、核桃及魚類、蛋，甚至發酵食品、酒、米飯等；而組織胺會隨著食物新鮮度下降而逐漸升高，體內組織胺升高會造成腸胃不適、皮膚癢、呼吸急促、打噴嚏、鼻塞流鼻水等症狀，建議不確定是否新鮮的食材，就不要輕易嘗試。

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黃淑敏指出，急性過敏發作期可由醫師開立抗組織胺藥物處置，但平日常見的維生素C、維生素E和維生素A／胡蘿蔔素這幾種抗氧化維生素等營養素，都具有抗發炎及抗過敏的作用：含維生素C的食物有青椒、花椰菜、高麗菜、蕃茄、橘子、木瓜、蕃石榴、芒果、草莓、葡萄柚等，維生素E則有深綠色蔬菜、小麥胚芽、植物油等，而在綠色及黃色蔬菜、水果中含有維生素A的前驅物質胡蘿蔔素（carotene），主要為β-胡蘿蔔素（β-carotene），可食用鮮黃及鮮橙色的蔬菜水果以及深綠色的蔬菜攝取。

黃淑敏說明，民眾也可到醫療院所抽血檢測自己的過敏原，檢查那些食物是導致過敏的原因、避免食用若出現因飲食後產生過敏症狀時，應儘速就醫。