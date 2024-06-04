金針菇吃了「明天見」≠白吃　專業菜販：排出的只是外殼

▲金針菇食用後，隔天排便往往出現馬桶裡，因而有「明天見」的別名。（達志／示意圖）

記者楊惠琪／台北報導

火鍋常見料理金針菇，富含豐富營養價值又平價，但因為吃完隔天排便往往又出現在馬桶裡，因而被戲稱「明天見」，還有另類的英文學名「See You Tomorrow」，到底營養有沒有吃進肚？經常在臉書分享蔬菜小知識的菜販廖炯程說，其實排出的金針菇只是膳食纖維的外殼，營養素還是有被人體的腸胃道吸收，所以「吃金針菇並沒有吃了個寂寞。」

廖炯程表示，金針菇含有豐富的蛋白質、維生素群、與人體必要的氨基酸，人體腸胃道通常會吸收其中的營養物質，唯一不好消化的是名為「幾丁質」的膳食纖維外殼，就如同烏賊的軟骨、蝦蟹類的外骨骼，「當然要整組拉出來」，所以並沒有白吃，因為腸胃道已經把營養素都吸收起來了。

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廖炯程指出，所有菇類中，就以金針菇最怕水，所以市場上看到的幾乎都是真空包裝販售，因為金針菇碰到水後，就會出現黏稠狀況，可能開始腐敗變質，消費者不用擔心灰塵或農藥殘留問題，因為金針菇幾乎都全程在溫室內種植，生產者更擔心其他菌種入侵影響產能，因此建議烹調時，切除底部後，不用水洗即可下鍋。

廖炯程也建議金針菇的選購技巧，要購買外包袋完整，盡量不要失去真空狀態；菇帽越大越老，越老裂開越多，品質也較差，以及不能有潮濕黏稠的狀態。