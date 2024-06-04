　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金針菇吃了「明天見」≠白吃　專業菜販：排出的只是外殼

金針菇。（達志／示意圖）

▲金針菇食用後，隔天排便往往出現馬桶裡，因而有「明天見」的別名。（達志／示意圖）

記者楊惠琪／台北報導

火鍋常見料理金針菇，富含豐富營養價值又平價，但因為吃完隔天排便往往又出現在馬桶裡，因而被戲稱「明天見」，還有另類的英文學名「See You Tomorrow」，到底營養有沒有吃進肚？經常在臉書分享蔬菜小知識的菜販廖炯程說，其實排出的金針菇只是膳食纖維的外殼，營養素還是有被人體的腸胃道吸收，所以「吃金針菇並沒有吃了個寂寞。」

廖炯程表示，金針菇含有豐富的蛋白質、維生素群、與人體必要的氨基酸，人體腸胃道通常會吸收其中的營養物質，唯一不好消化的是名為「幾丁質」的膳食纖維外殼，就如同烏賊的軟骨、蝦蟹類的外骨骼，「當然要整組拉出來」，所以並沒有白吃，因為腸胃道已經把營養素都吸收起來了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炯程指出，所有菇類中，就以金針菇最怕水，所以市場上看到的幾乎都是真空包裝販售，因為金針菇碰到水後，就會出現黏稠狀況，可能開始腐敗變質，消費者不用擔心灰塵或農藥殘留問題，因為金針菇幾乎都全程在溫室內種植，生產者更擔心其他菌種入侵影響產能，因此建議烹調時，切除底部後，不用水洗即可下鍋。

廖炯程也建議金針菇的選購技巧，要購買外包袋完整，盡量不要失去真空狀態；菇帽越大越老，越老裂開越多，品質也較差，以及不能有潮濕黏稠的狀態。

ET快訊
孫安佐爆想選議員！推槍枝大麻合法化　友力挺：對社會一定有貢獻
快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」　球團：私領域自行處理
黃仁勳笑談投資選址「近夜市」　自爆不染髮2原因
LIVE／基隆山崩1人腹出血急救！親友稱孫安佐沒被下蠱　東海
可以色色了！　社群平台X正式開放「上傳成人內容」
同框台灣首富！黃仁勳喊「廣達是我最好夥伴」　林百里超感動
快訊／賴清德感謝黃仁勳、台積電　宣示將投入建置超級電腦
阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相
劉德音退休贈言　「多買台積電股票、股價還沒那麼高」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉藥越南生　與西港長輩包粽過端午佳節

基隆C級穩定邊坡卻走山　李孟諺：1個月內盤點診斷鐵公路類似邊坡

快訊／北市M痘+1！時隔3個月再爆本土　40多歲男沒出國染病

金針菇吃了「明天見」≠白吃　專業菜販：排出的只是外殼

獨／台中人超期待！漢神洲際明年開幕　「威秀」成北屯首家影城

明起雨區擴大！端午連假悶熱「全台防雷雨」

網球肘非打網球的專利　醫師分享自我檢測和強化運動撇步

日店員拒退稅「摔明細、計算機」！她做1舉動　對方秒鞠躬道歉

「伊甸動物醫院」惡劣行為再曝光！應曉薇：醫院自曝動物手術違法操作

嘉義高中20人成台大新鮮人 　蘇玥儒榮登醫學系榜首

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

嘉藥越南生　與西港長輩包粽過端午佳節

基隆C級穩定邊坡卻走山　李孟諺：1個月內盤點診斷鐵公路類似邊坡

快訊／北市M痘+1！時隔3個月再爆本土　40多歲男沒出國染病

金針菇吃了「明天見」≠白吃　專業菜販：排出的只是外殼

獨／台中人超期待！漢神洲際明年開幕　「威秀」成北屯首家影城

明起雨區擴大！端午連假悶熱「全台防雷雨」

網球肘非打網球的專利　醫師分享自我檢測和強化運動撇步

日店員拒退稅「摔明細、計算機」！她做1舉動　對方秒鞠躬道歉

「伊甸動物醫院」惡劣行為再曝光！應曉薇：醫院自曝動物手術違法操作

嘉義高中20人成台大新鮮人 　蘇玥儒榮登醫學系榜首

Joeman被說像金秀賢！直接複製妝容「成果曝光」　李多慧秒認出：只像頭髮

布裘親女兒成年傳「放棄爸姓氏」！布萊德彼特反應被曝：他很不安

全美第一！　路易斯安那州允許「物理閹割」兒童性侵犯

綠委曝花東建設三案6前提　無專業交通評估「就是窒礙難行」

努力近10年「再生醫療法」三讀　邱議瑩感謝：將嘉惠更多病人

老酒瓶裝「台獨」雜酒　「中華民國」是老酒還老酒瓶？

嘉藥越南生　與西港長輩包粽過端午佳節

重申對花東3法態度　黃國昌「恪守財政紀律」：不贊成用特別預算

陸晶片巨頭紫光展鋭獲逾180億元融資　有望加速IPO

「兒童魔鬼訓練」惹議　陸教官拎孩子衣服壓水裡稱：克服心理障礙

生活熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

今雨區擴大　明「全台下3天」

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

麵攤2麵1沙拉1炒菜1680元　客人：頭好暈

購買前看清楚！好市多5種商品不能退貨

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

台寶可夢中心迅速補滿「快龍玩偶」　黃牛價格崩跌ing

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因

50嵐「經典1品項」回歸！4縣市限定開賣

他「包皮水泡」復發　女友突衝進診間

全台不到百隻！埃及聖䴉「清零」最後一哩路　林業署發布通緝

更多熱門

相關新聞

比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證有效

比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證有效

近日網路瘋傳「炸馬桶特調」超級解便，爆紅起於全家便利商店的綠拿鐵及無糖優酪乳，兩飲品加在一起據傳有人喝半杯就超有感，如名把馬桶炸得「咪咪茂茂」。不過為什麼會這麼有感？為什麼有人喝了沒用？有其他替代方案嗎？嫚嫚營養師一一解惑！

吃益生菌「加做6件事」效果最好！營養師：要空腹

吃益生菌「加做6件事」效果最好！營養師：要空腹

吃一堆菜還便秘？「4大關鍵」很多人忽略

吃一堆菜還便秘？「4大關鍵」很多人忽略

睡醒反而累？營養師：「3種食物」不要睡前吃

睡醒反而累？營養師：「3種食物」不要睡前吃

便秘好困擾？營養師教你攝取纖維

便秘好困擾？營養師教你攝取纖維

關鍵字：

金針菇火鍋食材營養素膳食纖維菜販

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

上市公司員工年薪榜　台積電只排第24名

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

今雨區擴大　明「全台下3天」

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面