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2023年基層「薪情最佳」排名　中信金年均160萬奪冠

▲中信金南港總部。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金南港總部。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

證交所今天公布2023年上市公司「非擔任主管職務的全時員工資訊」，單就上市金控觀察，中信金員工平均薪資為新台幣159.3萬元、中位數131.4萬元，雙雙排名第一高，成為雙冠王。

若以全體上市金融保險業排行，中再保則是擠下中信金，員工平均薪資領到162.9萬元，拿下冠軍。

台灣證券交易所表示，今天已彙總揭露本國上市公司申報的2023年度非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，資訊是排除經理人及部分工時人員等，聚焦於一般常僱員工的薪資水準。

以上市金控來看，中信金非擔任主管職務的平均薪資為159.3萬元奪冠，較2022年的146.9萬元，年成長8.44%，續坐穩上市金控平均薪資冠軍。

但若以上市金融保險全體公司來看，平均薪資第1名為中再保的162.9萬元，並依序為中信金159.3萬元、兆豐金156.2萬元、華票148.9萬元與統一證144.9萬元。

若以中位數（第50百分位數）觀察上市金控非擔任主管職務薪資，中信金則以131.4萬元奪冠，超車2022年冠軍合庫金。

若以上市金融保險全體公司來看，員工薪資中位數第1名為中再保的138.3萬元，依序為華票132萬元、中信金131.4萬元、兆豐金130.4萬元、彰銀130.2萬元。

金控雙雄部分，2023年金控獲利王富邦金，平均薪資為144.2萬元、薪資中位數為116.4萬元；國泰金平均薪資為144.3萬元、薪資中位數為117.9萬元。

至於平均薪資倒數第1名則是京城銀89.2萬元，其次是三商壽91.1萬元和聯邦銀91.2萬元；而薪資中位數最末位則是群益證77.3萬元，其次是三商壽78.9萬元、京城銀80.5萬元。

證交所表示，期許上市公司於營運績效成長之際，亦應重視員工權益、增進基層員工薪資待遇、促進勞資雙贏，落實公司治理及企業社會責任。

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