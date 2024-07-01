新北最速拖吊車出包！司機操作不慎...違規車「下巴掉了」

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區有網友發現，今天（1日）上午10時許，由政府委外拖吊業者在順安街執行違規拖吊作業，卻不慎造成違規轎車的保險桿脫落。網友覺得很誇張，並表示「拖個車，車都掉下來了，保桿也掉了，還先拖走後停路邊查看」。而負責拖吊業者目前已將車輛修復，並與車主達成和解。

▲劉男操作不慎，作業時不慎將違規車輛毀損，仍依法將車拖回保管場。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天上午一輛銀色轎車車主，違規將車臨時停放在新店順安街35號前黃線。當時由新店分局交通分隊與委外作業司機劉男，執行轄區拖吊勤務，發現該車違規停車，立即依法逕行舉發並於予拖吊移置，但作業過程中，劉男操作不慎，未裝妥拖吊用固定夾，導致轎車直接從升起的固定夾掉落。

▲銀色轎車車主，今早將車違規停放在順安街黃線，遭到警方依法開單拖吊。（圖／記者陸運陞翻攝）

負責拖吊的劉男發現後，將車停放於路旁查看，發現轎車因掉落導致前保險桿撞擊到固定夾而脫落，隨後，將車固定後持續完成拖吊作業，將車移置回保管場。受損的轎車由拖吊場的技工修復，轎車車主於中午12時許前來繳付罰金及保管費領車時，拖吊場同時告知情況，雙方並達成和解。

▲負責拖吊的劉男，因操作不慎導致轎車前保桿脫離。（圖／記者陸運陞翻攝）

值得一提的是，新店「亞旺拖吊場」頗有名氣，網紅Cheap今年3月在粉專分享一段17秒超狂影片，只見拖吊車停在路邊，下秒快狠準扣住車子下底盤，隨即將違停轎車拖往拖吊場，警察更是熟練跑跳上副駕駛座，讓Cheap驚嘆「台灣最速拖吊傳說，新店亞旺30秒說掰掰！」

