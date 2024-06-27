快訊／光頭槍手狂轟招待所18槍　移送北檢「不屑眼神」畫面曝

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

新北市新店區中興路一段一間招待所，昨（26）日上午鐵門遭人開槍狂轟18槍，涉嫌開槍的高姓男子隨後前往派出所投案，高男供稱，因和店家有糾紛，才憤而開槍行兇，不過據傳聞，幕後原因疑似為黑幫在北市賭場利益所引發的衝突。今稍早該高男被移送北檢，畫面中可明顯看出，高男雙手被上銬，被押進北檢面對記者提問「為什麼要開槍」等問題，明顯露出不屑的眼神。

▲光頭槍手高男疑似為竹聯幫靜安會外圍份子。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，涉嫌開槍的嫌犯為26歲高姓男子，投案後向警方供稱，去年與朋友在新店中興路一段路旁聊天，碰巧後方為一處私人招待所，並未對外營業，招待所內人員突然走出，喝斥高男小聲一點，雙方發生爭執，他和友人遭屋內4、5名壯漢圍毆，所以今天上午才會懷恨前往開槍洩憤。

不過據悉，遭開槍處為天道盟同心會所經營的私人招待所，而開槍的高男為竹聯幫靜安會外圍份子。因之前靜安會在北市松山區東興路上開設撲克協會，屢遭到警方臨檢查緝，最終導致生意不佳倒閉。靜安會懷疑遭同心會檢舉導致，因此雙方鬧得不可開交，多次談判無果，便派高男持槍到招待所開槍示威。對此說法，警方表示，目前仍在釐清，並持續追查中。

警方調查，高男25日晚間先入住新店碧潭某旅館，26日上午10時許起床後，就獨自騎機車到該招待所門口，拿出預藏的改造手槍對鐵門射擊18槍，其中1槍並未擊發，現場留下16顆彈殼。隨後騎機車離開，前往派出所投案。目前警方已通知招待所劉姓屋主前來說明，而高男所持槍械為改造手槍，供稱為死去友人所寄放。詢後警方依違反槍砲條例、恐嚇罪移送，並後續將持續追查其他相關涉案人等。



▲光頭槍手高男前往招待所對鐵門連開18槍。（圖／記者陸運陞攝）