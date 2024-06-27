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新店光頭槍手猛轟18槍投案　辯「羞辱復仇」說法遭打臉

▲▼高男開槍後投案，供稱因遭對方羞辱毆打才會開槍洩憤，此說法遭承租人打臉。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男前往新店招待所開槍後投案，供稱因遭對方羞辱毆打才會開槍洩憤，此說法遭承租人打臉。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區中興路一段上、天道盟同心會的私人招待所，昨天（26日）遭光頭槍手持槍對鐵門猛轟18槍；槍手隨後騎機車自行前往派出所投案，並供稱因與招待所人員有糾紛，才會憤而開槍行兇。警方傳喚招待所屋主以及機車車主，不過槍手的供稱全部遭到推翻，目前警方仍持續追查後方唆使的藏鏡人。

據了解，涉嫌開槍警告的光頭槍手26歲高姓男子，為竹聯幫靜安會外圍份子，平時混跡於台北市一帶。昨天前往新店對同心會招待所大門開槍，事後投案供稱，去年與朋友在門口聊天，不但遭到辱罵還被對方圍毆，因此計畫前來開槍洩憤。對於槍枝來源則推說是死去的友人所寄放，警方對此說法不予採信。

警方傳喚私人招待所的承租人劉男，他表示，去年6月透過房屋仲介找到新店中興路一段，自己作為私人娛樂場地，平常僅供自己與朋友使用，並不對外營業，本身也鮮少出入該處。劉男同時也詢問過友人，皆表示都不認識開槍的高男，也並未與他有結仇或糾紛，與槍擊發生毫無關係。

▲▼高男開槍後投案，供稱因遭對方羞辱毆打才會開槍洩憤，此說法遭承租人打臉。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方推翻高男說法，將持續追查開槍原因及槍枝來源。（圖／記者陸運陞攝）

而該招待所屋主表示，當時對方透過仲介找房，簽約付租金交屋後，後續就不清楚對方實際為什麼用途。警方接著傳喚將機車借給槍手高男的陶姓女車主，陶女供稱，與高男都住在台北市內湖地區，認識已10多年，因自己有2台機車，昨天高男表示有事要借用，但未追問用途，不疑有他之下就將車借出使用。警方將依供詞，持續追查高男開槍原因。

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