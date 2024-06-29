男同事新婚「天天大遲到」　人資叫起床...一聽聲音超崩潰

▲人資每天都要叫同事起床。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這不是我該做的事耶！」一名人資抱怨，某同事自從結婚後，天天大遲到，甚至中午也不見人影，主管便要原PO負責打電話叫對方起床，結果打過去都超尷尬，有時男同事接，有時候老婆代接，「一聽就超明白兩人都還在睡」，讓原PO狂翻白眼「我是他媽媽還是小三啊？」

一名女網友在Dcard表示，她負責人事與考勤的工作，某部門男同事新婚放完假，上班總是睡過頭，過了中午都不見人影，主管發現這狀況後，要求原PO負責盯出勤，「要我每天都去催一下對方出門了沒？」

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但尷尬問題來了，原PO打過去後狀況百出，電話那頭聽得出男同事還沒睡醒，或是他老婆接起，「一聽就超明白兩人都還在睡」，掛斷電話後，本尊過2小時才到公司。

對此，原PO感到莫名其妙直呼，叫同事起床並不是份內工作，「這不是我該做的事耶！怎麼會有公司要去挖人起床的？」無奈主管無法理解原PO的困擾，「每每打電話過去的我都相當尷尬...我是他媽媽還是小三啊？」

底下網友也傻眼直呼，「為什麼這種遲到大王還能繼續任職」、「遲到不扣薪嗎？讓主管把扣的薪水給你」、「請問這是什麼公司福利 我怎沒聽過」、「分享個耍賴小技巧，打過去響一兩聲就掛掉，大概打2~3通，這樣會留有撥打紀錄，也可以跟公司說他睡太熟了，打好多通都沒接」、「妳是人資還是保姆？」「公司服務太周到了吧...都已婚的人，怎麼還這麼沒責任感」。原PO一臉無奈回應，「公司寧爛勿缺！」