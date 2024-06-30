賴清德：音樂是人生　繼續守護捍衛創作自由

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

第35屆金曲獎落幕，總統賴清德昨（29日）引述歌手巴奈獲得「最佳台語專輯獎」的感言說，音樂是人生、音樂也是無所拘束的自由，「我們會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，也持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人」。

賴清德深夜透過社群平台表示，恭喜所有第35屆金曲獎的得獎者，請大家把掌聲留給每一位熱愛音樂的朋友。他指出，今年35歲的金曲獎，已經頒了超過一千座獎座，不同語言、不同種族的旋律，都能站上金曲獎的舞台，也能夠從金曲獎的故鄉，飛向全世界。

賴清德也說，「除了要恭喜每一位入圍者和得獎者，也希望大家，在典禮結束後，都能聽聽今天你可能陌生、但又被觸動的專輯和歌曲，從這些音樂，找到屬於自己人生的BGM」。

賴清德指出，「因為有些音樂，我們聽了就不會忘記」，歌手巴奈今天獲得「最佳台語專輯獎」時的感言，大眾也不會忘記，她希望大家一定要好好認識母親台灣。巴奈在感言中說到：「這個苦難的島，大家都很辛苦，有時候支配者是綠色，有時候支配者是藍色，但是你一定不要以為，流行音樂跟政治是沒有關係的」。

此外，賴清德也強調，音樂是人生，音樂也是無所拘束的自由，「我們會繼續守護、捍衛所有音樂人創作的自由，也持續打造更好的環境跟舞台，讓更多的音樂作品呈現給所有人。」