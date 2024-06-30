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居民牙痛要叫救護車！偏鄉醫療人力匱乏　醫療站長籲須新血加入

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲谷關地區泰雅族長老達緄-舒樣說，祖母還在世時，生病只要看到遠道而來的醫生，就能心安。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

「祖母還在世時，生病只要看到遠道而來的醫生，心就能安定，就覺得精神變好了」台中市和平區的泰雅族長老達緄-舒樣說，距離部落最近的診所是35公里，當地醫療資源匱乏，曾有族人因為牙痛無法忍受，竟叫了救護車。擔任谷關醫療站長的呂醫師說，到偏鄉服務的醫師大部分都是65歲以上，醫診也並非每天都有，急須新血年輕醫師加入，目前衛福部也希望解決這個問題。

呂醫師（65歲）專業牙醫，從2013年起每週三固定前往台中市和平鄉谷關醫療站服務，迄今已11年，從他執業的診所出發到醫療站，須花費1個多鐘頭，來回便耗時3、4個鐘頭。

記者隨同呂醫師前往谷關地區，拜訪泰雅族哈崙台部落的長老「達緄-舒樣（74歲，下稱達緄（音滾）」，達緄表示，平常什麼病都能忍耐，唯獨牙齒痛不行、一痛就必須找醫生，不過谷關醫療站僅有週3到週5有開，距離部落最近的診所更遠在35公里外，所以曾有族人因為牙痛就撥打了119，請求救護車載往豐原的診所救治，這在市區的居民眼中看來，應是很不可思議。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲記者隨同呂醫師拜訪達緄住處。（圖／記者白珈陽攝）

達緄說，到谷關地區做醫療服務的醫師通常較年長，不是屆退就是退休，由於年紀較大，可能做不久又會不做了，醫師人才匱乏，不僅如此，在谷關醫療站的駐站醫師並不多，且並非全天候都有，晚間的時段沒有醫師，「病痛都是突如其來，在感到痛苦時無法即時受到治療，真的是一件傷腦筋的事。」

呂醫師表示，谷關地區居民至少2000人，還未算上假日的觀光客，大台中牙醫公會11年前發現谷關有醫療需求，遂成立醫療站，一開始僅有2名駐診醫師，其他的醫師都是採用假日輪診制，而假日的醫師主要是負責急診及觀光客，因此居民較少能被同1名醫師看診，通常都要3、4個月才能看到同1個醫生。

呂醫師說，由於偏鄉路途遙遠，影響醫師駐診意願實屬正常，不過也不是沒有好處，在偏鄉的醫病關係，通常會比在都市好，因為偏鄉的居民有更迫切的醫療需求，只要醫師肯去，大多會抱持感恩之情，加上原住民天性熱情，總肯跟醫師多聊幾句，甚至邀請到家中坐坐，如此的醫病關係，對醫師來說是一種正向回饋。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▼大台中牙醫公會11年前發現谷關有醫療需求，遂成立醫療站。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

此外，近期衛福部推動偏鄉精進計畫第二期，欲培養更多醫師，不限國內學歷牙醫師，也計畫訓練海外學歷牙醫師參加服務，給出相當的誘因讓年輕醫師前往偏鄉駐診，也能鼓勵新血到偏鄉服務。呂醫師說，通常願意到偏鄉的年輕醫師，有更多的熱忱為居民醫治，也變相提供給居民更好的醫療品質，如今偏鄉醫療資源仍缺乏，盼透過政府重視偏鄉醫療的政策，能帶動更多新進醫師到偏鄉服務。

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