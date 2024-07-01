藍想提高罷免門檻　柯建銘：是把謝國樑送上斷頭台

▲民進黨立院黨團召開「修選罷法 短空長空 國民黨 恐滅頂」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者皮心瑀／台北報導

面對國民黨團提出《選罷法》修正案，準備提高罷免門檻，本週將進入內政委員會審查，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨應該符合民意修正主張，而本末倒置的修法，恐怕最後會滅頂，希望懸崖勒馬，否則是自尋死路，並把基隆市長謝國樑送上斷頭台。

柯建銘指出，當年立委陳柏惟被罷免成功，綠營有人說要修法，他說不行，因為法是大家共同通過，就要奉行。

柯建銘說，國民黨不要頭痛醫腳，倒行逆施，這樣更麻煩，國民黨要知道被罷免的原因，難道不是你毀憲亂政、一權獨大、亂權擴權？大法官已經受理國會改革法釋憲，藍白合作沒收民主，這是國會不能容許的，為何人民會站出來，藍營要找出原因。

柯建銘表示，立法院每天多少重大衝突法案，藍一路瘋狂造成無法執政，現在很像雙颱，共伴效應，民眾黨跟著合作，自己要小心不要滅頂 。

民進黨團幹事長吳思瑤說， 藍害怕罷免心虛才自肥修法，人民要國民黨自制、收斂、檢討，但藍要硬修，就是壓垮他們的最後一根稻草。

吳思瑤表示，國民黨大張旗鼓開記者會，說綠也有人修選罷法，但當時是在陳柏惟之後提案，綠的態度清楚，柯建銘就定調，不能因為昨天選輸今天就翻桌，最後連委員會排審都沒有，沒讓這樣的修法進入審議討論

民進黨團書記長莊瑞雄說，民進黨團立場沒變，就是當莊的不要詐賭，輸的人也不要翻桌，民進黨團這部分價值立場一致。