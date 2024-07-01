出國玩要提早多久到機場？　旅遊專家揭「計算方法」

▲旅遊專家揭「計算方法」來推估旅客需要提前多久抵達機場。（示意圖／翻攝自unsplash）



圖文／CTWANT

暑假是不少民眾選擇出國旅遊的時間，而在搭乘飛機前，總是要思考究竟該提前多久到達機場才適合。對此，就有旅遊專家透露幾項參考數據，幫助旅客來計算自己在飛機起飛前應預留多少時間。

根據外媒《華爾街日報》的報導，旅遊專家提到，首先，如果只攜帶隨身物品旅行的乘客，在航班起飛前至少需要90分鐘的緩衝時間，包括步行到登機口的整個過程；若手機上已準備了行動登機證，則可以減少20分鐘，不需要多花時間等待報到。

旅遊專家接著說明，如果是在尖峰時段出遊，則必須增加30分鐘，係因早上和傍晚的人潮較多，週末也會比周三更忙碌；另外，由於規模大的機場遊客也會更多，意味著更長的隊伍與步行時間，若是從主要機場起飛，則要再加上20分鐘。

旅遊專家進一步表示，需要停車的人須增加20分鐘，如果選擇自行開車前往機場，就要做好尋找車位的準備，或是提前預訂好車位；有托運貨需求或攜帶寵物的民眾，要再多保留30至45分鐘。

如果擁有高階主管身分或高級票價者，可以再減20分鐘，一般來說，這些飛行常客或身份較高的人能夠使用專用通道來報到，在某些機場裡，更可能擁有專屬的安檢通道；最後，若是帶著小孩旅行則要加60分鐘，需要輪椅的旅客也須額外加上90分鐘。

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