　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出國玩要提早多久到機場？　旅遊專家揭「計算方法」

旅遊專家揭「計算方法」來推估旅客需要提前多久抵達機場。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲旅遊專家揭「計算方法」來推估旅客需要提前多久抵達機場。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

暑假是不少民眾選擇出國旅遊的時間，而在搭乘飛機前，總是要思考究竟該提前多久到達機場才適合。對此，就有旅遊專家透露幾項參考數據，幫助旅客來計算自己在飛機起飛前應預留多少時間。

根據外媒《華爾街日報》的報導，旅遊專家提到，首先，如果只攜帶隨身物品旅行的乘客，在航班起飛前至少需要90分鐘的緩衝時間，包括步行到登機口的整個過程；若手機上已準備了行動登機證，則可以減少20分鐘，不需要多花時間等待報到。

旅遊專家接著說明，如果是在尖峰時段出遊，則必須增加30分鐘，係因早上和傍晚的人潮較多，週末也會比周三更忙碌；另外，由於規模大的機場遊客也會更多，意味著更長的隊伍與步行時間，若是從主要機場起飛，則要再加上20分鐘。

旅遊專家進一步表示，需要停車的人須增加20分鐘，如果選擇自行開車前往機場，就要做好尋找車位的準備，或是提前預訂好車位；有托運貨需求或攜帶寵物的民眾，要再多保留30至45分鐘。

如果擁有高階主管身分或高級票價者，可以再減20分鐘，一般來說，這些飛行常客或身份較高的人能夠使用專用通道來報到，在某些機場裡，更可能擁有專屬的安檢通道；最後，若是帶著小孩旅行則要加60分鐘，需要輪椅的旅客也須額外加上90分鐘。

延伸閱讀
他大吃姊妹丼！人夫偷吃妻雙胞胎妹「一次就懷孕」　尪詭辯：基因一樣非外遇
150cm巨蜥入侵11樓住家「懶洋洋趴陽台曬太陽」　驚悚畫面曝光
非洲沙塵暴「飄過5000公里」侵襲美國　波多黎各體感溫度恐飆46度

ET快訊
驚悚畫面！30歲男月台騎機車「摔入鐵軌」　自強號撞上
大西洋「史上最早颶風」生成！鄭明典示警：颱風季要開始了
夫妻撿回收堆滿3層樓！志工「清出20噸垃圾」驚人畫面曝
林襄「炸出渾圓雙球」內衣包不住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小孩一出生就開始存錢　報告：印度婚禮費用是子女教育費2倍

出國玩要提早多久到機場？　旅遊專家揭「計算方法」

拜登只聽從「一人」意見　消息人士：他將與家人討論怎麼走下去

日本7／3發行新鈔加強防偽　睽違20年「恐是最後一次」

藍寶堅尼超跑撞毀「整輛燒成廢鐵」　大馬駕駛活活燒死

法國會首輪選舉登場　極右翼有望贏得歷史性勝利

泰高僧「屍體火化」毫髮無傷！圓寂15年未腐爛　透金黃色澤

溫哥華「優先座位」乘車禮儀溫馨　女子讓座收到禮物卡

蜜蜂毒針「刺進眼球」！拖2天才完全拔出　他險失明

超大UFO出沒美國劇場上空　目擊者：盤旋30秒「憑空消失」

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

熱狗表演麥克風出包「快尿褲子」　封王前算塔羅吐心聲：X！好想拿獎

行駛內線遭丟雞蛋+比中指　國道母女嚇爛：看不到路了

金曲獎杯使用介紹：按摩.練功...跟放著（？）　#星光雲REELS

隱身台中法院超佛自助餐 大胃王夾滿6大盤僅740元

小孩一出生就開始存錢　報告：印度婚禮費用是子女教育費2倍

出國玩要提早多久到機場？　旅遊專家揭「計算方法」

拜登只聽從「一人」意見　消息人士：他將與家人討論怎麼走下去

日本7／3發行新鈔加強防偽　睽違20年「恐是最後一次」

藍寶堅尼超跑撞毀「整輛燒成廢鐵」　大馬駕駛活活燒死

法國會首輪選舉登場　極右翼有望贏得歷史性勝利

泰高僧「屍體火化」毫髮無傷！圓寂15年未腐爛　透金黃色澤

溫哥華「優先座位」乘車禮儀溫馨　女子讓座收到禮物卡

蜜蜂毒針「刺進眼球」！拖2天才完全拔出　他險失明

超大UFO出沒美國劇場上空　目擊者：盤旋30秒「憑空消失」

3車夜遊合歡山「大放煙火」路人看傻眼　警追查車號

高空作業員不慎破壞花圃！屋主氣炸衝樓頂「砍斷安全繩」

小孩一出生就開始存錢　報告：印度婚禮費用是子女教育費2倍

雷／《無職轉生》第二季圓滿結尾　官方秒宣布第三季製作確定

高捷車廂3人大亂鬥！身障男「跨坐博愛座」遭罵失控　社會局發聲了

出國玩要提早多久到機場？　旅遊專家揭「計算方法」

Honda氫氣CR-V美租賃方案出爐「月繳不到1.3萬」！預計12月開始交車

拜登只聽從「一人」意見　消息人士：他將與家人討論怎麼走下去

10元月配ETF新兵蘊釀中　凱基優選台灣AI 50拼今日核准

《鬼滅之刃》製作劇場版三部曲！鬼殺隊闖「無限城」邁向完結

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

國際熱門新聞

日本睽違20年發新鈔　恐是最後一次

泰高僧「屍體火化」毫髮無傷！

消息人士：拜登將與家人討論下一步

出國玩要提早多久到機場？專家揭計算方法

漁民海上「撿到假酒」狂喝　4死2病危

住家被巨型帳篷包覆　旅美作家曝噩夢

韓性感女優輕生！曾拍「尺度極高」性愛影片

24歲男遭鱷魚拖走！整顆頭顱消失

藍寶堅尼撞毀燒成廢鐵　駕駛活活燒死

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

超大UFO出沒　目擊者：盤旋30秒憑空消失

報告：印度婚禮費用是子女教育費2倍

蜜蜂毒針「刺進眼球」！他險失明

日本人氣拉麵店「禁客人戴耳機」！老闆開轟

更多熱門

相關新聞

7月來了！　12星座運勢搶先看

7月來了！　12星座運勢搶先看

即將迎接2024年的7月份，對此塔羅牌老師艾菲爾也分享了12星座7月運勢提醒，老師表示，在這充滿活力與變化的7月，將迎來多樣的挑戰與機會，期待每個人都能從中獲得啟發。請同時參考太陽、上升星座。

美女中醫不藏私　曝「解熱降暑」4訣

美女中醫不藏私　曝「解熱降暑」4訣

父母3個月內相繼過世！妹子請喪假竟遭資遣

父母3個月內相繼過世！妹子請喪假竟遭資遣

暑假才過1天！爸陪女兒玩「全身被貼紙封印」

暑假才過1天！爸陪女兒玩「全身被貼紙封印」

南韓女實況主來台熱到中暑？醫研判罹2病機會大

南韓女實況主來台熱到中暑？醫研判罹2病機會大

關鍵字：

旅遊機場提前到達旅客暑假周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

50歲大媽「健身14年」回春！超猛身材曝光

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

娶18歲越南新娘生娃　40歲型男：台女要求高

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

男騎車「摔鐵軌」與自強號碰撞　驚悚畫面曝

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

宮廟收公文徵地預囤彈藥　居民害怕

日本睽違20年發新鈔　恐是最後一次

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

快訊／泰女大鬧101小CK！救護車直送療養院

大西洋史上最早颶風生成！鄭明典示警了

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面