雞塊買1送1、勁辣香雞翅免費送！麥當勞「7大優惠券」本周限定吃

▲麥當勞APP本周限定7大優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收下！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，這周一共祭出「7大優惠券」，不僅有麥克雞塊、指定飲料買1送1，還有蛋捲冰淇淋、勁辣香雞翅免費送等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新7大優惠券，有「單點4塊麥克雞塊買1送1」，使用期限至7月3日；以及早餐限定「單點無敵豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買1送1」、「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」，使用期限至7月7日；而「買超值全餐送勁辣香雞翅（1份2塊）」使用期限為7月5日起至7月7日。

加碼領99元超省晚餐券，至7月5日前每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲漢堡王最新7月限定優惠券來了。

另外，漢堡王即日起也祭出最新限時優惠券，一共有5大系列好康，其中必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、香濃起士脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠。

還有「1+1$69」銅板優惠，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，只要69元就能吃到；以及藏在「小資滿足餐」中的1款套餐也是超殺必吃，「西部小華堡+4塊雞塊+中飲」特價只要99元。

除外還有4款銅板下午茶、9款小資滿足餐及6款雙人激省餐，整張券現省2626元，即日起至7月31日限時開吃，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲優惠券內容一次看。※點圖放大