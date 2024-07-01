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恐攻威脅！　多座歐洲美軍基地「調升警戒等級」10多年最高

▲▼2014年9月，北約士兵在德國參加「Saber Junction」演習，由美國陸軍歐洲司令部主導、美國歐洲司令部指揮的多國多兵種聯合演習。（圖／達志影像／美聯社）。

▲2014年9月，北約士兵在德國參加「Saber Junction」演習，這是一場由美國陸軍歐洲司令部主導、美國歐洲司令部指揮的多國多兵種聯合演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2名美軍官員證實，由於可能發生針對美軍人員或設施的恐怖攻擊，多座歐洲美軍基地6月30日調升戒備等級，至10多年來最高級別，包括位於德國司徒加特（Stuttgart）的美國歐洲司令部。

CNN報導，2名美軍官員證實，多座歐洲美軍基地把部隊防護狀態提升至第二高的「查理」（Charlie）等級。其中一人坦言，已經「至少10年」沒有看過這個威脅等級，而這通常代表軍方已經收到「積極可靠的威脅」。

一名美軍官員也向俄羅斯《衛星通訊社》證實，「由於多種因素可能影響駐歐美軍與其家人的安全與保障，在夏季月份，美國歐洲司令部正加大努力強化警惕。」

美國歐洲司令部發言人戴伊中校（Cdr.Dan Day）強調，該部持續審慎評估可能影響海外美軍社群安全的因素，並且經常採取額外措施確保軍人安全。不過，因為安全考量，他拒絕詳細說明具體安全措施。

▼德國司徒加特一個路標指出美國陸軍帕奇軍營（Patch）和美國歐洲司令部的方向。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼德國司徒加特（Stuttgart）一個路標指出美國陸軍帕奇軍營（Patch）和美國歐洲司令部。（圖／達志影像／美聯社）

目前不清楚是什麼事件或情報導致提高戒備，但歐洲確實面臨潛在恐怖主義威脅，尤其7月登場的巴黎奧運，以及目前在德國舉辦的歐洲足球錦標賽。此前也有媒體報導，因為可能即將發生針對美國軍人的恐怖主義攻擊，德國、義大利、羅馬尼亞、保加利亞的美軍基地都提高威脅等級。

除了美軍基地，歐洲各國也加強應對。在歐洲足球錦標賽期間，德國部署了580名國際警察，為了應對巴黎奧運，法國3月起也把國安警戒等級調至最高，同時密切關注組織團體或激進個人的威脅。

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