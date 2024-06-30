賴清德頒褒揚令　表彰殉職海虎艦3官兵：國家永遠以你們為榮

▲總統賴清德頒發海軍256戰隊海虎軍艦士官長林俊榮、顏辰帆、張晁毓褒揚令。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

海軍256戰隊海虎軍艦去年12月在左營外海執行任務期間，因實施浮航固定瞬間外海湧浪過大，造成3位官兵落水失蹤，總統賴清德今（30日）前往高雄海軍官校出席聯合追思典禮，並頒發褒揚令，表彰殉職海虎軍艦士官長林俊榮、顏辰帆及張晁毓恪盡職守、救援同胞的英勇精神，也代表全體國人致上最高的敬意。

賴清德致詞時表示，他今天懷抱著不捨的心情來參加林俊榮士官長、顏辰帆士官長、張晁毓士官長3位弟兄的告別式。在去年12月21日執行任務時，三位士官長為了救援同袍而犧牲生命，他要代表全體國人致上最高的敬意，也表達內心的哀悼。

賴清德提到，今天國家失去3位優秀的軍人，大家都深感難過及不捨。他要請國防部務必全力協助，照顧3人的家人，也要向現場的家屬表達最深的哀悼和慰問。今天會場的追思牆上，有許多同袍的留言，相信海軍艦隊的弟兄姊妹會繼續秉持3位士官長無私、英勇的精神，努力守護海疆、捍衛國家。

賴清德說，他要感謝所有國軍弟兄姊妹為國家安全的付出，「也要告訴俊榮、辰帆和晁毓，你們的任務結束了，國家感謝你們，我們也永遠以你們的表現為榮」。