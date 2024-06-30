　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

A片監控說引熱議！　沈伯洋揭「輿論戰」路數：分析喜好⮕投放文章

▲▼沈伯洋 聯訪 爆料台灣某電視台的政論節目曾有中國駐台記者介入相關爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前在政論節目上表示，中國可透過個人看過的A片內容來掌握其政治立場，引發輿論熱議，事後沈說明，自由派或保守派有不同的成人影片選擇，學術界對此早有研究，他在今（30日）進一步分享，「蒐集個資⮕分析喜好⮕投放文章」是輿論戰基本路數，成人網站個資可判斷政治立場，是美國社會心理學家Justin Lehmiller很有名的學術研究。

沈伯洋今天表示，中國以前有一家公司叫做「無為科技」，這個無為科技主要是在做心理測驗蒐集個資，再藉由這些個資去分析台灣人各種喜好，最後根據這個喜好建立內容農場網站，精準打擊台灣人，並操作輿論，很多著名假消息，都是從這些網站投放出去的，也就是說，在輿論戰中，「蒐集個資⮕分析喜好⮕投放文章」算是基本路數。

沈伯洋回顧，前幾天在政論節目，一開始主持人詢問VPN的議題，他回應用VPN有危險性，因此建議大家要用安全的VPN，因為VPN公司會不會賣資料實在很難說，然後主持人提到，有人用VPN看片，他自己也就順勢提到，成人網站是搜集個資的好地方，因此大家要更小心，中國不但可以用低成本買個資，而且成人網站個資也很重要，因為甚至有研究說這個可以判斷政治立場。他補充，「這是美國社會心理學家Justin Lehmiller很有名的學術研究」。

沈伯洋說，這個就會連結到自己前面說的，「蒐集個資」會是獨裁國家重要的手段，他說，節目中短短3分鐘的對話，完全沒提到統戰，只是提到蒐集個資的風險，以及一個學術有名的研究，提醒大家保護自己以及保護國家的重要性，沒想到也可以被攻擊。

此外，針對國民黨立委王鴻薇發文質疑「有殺身之禍，沈伯洋竟說不必去查」等語，沈伯洋今天上午受訪說，王鴻薇就是一個造謠仔、雙標仔，首先，王鴻薇已多次將自己沒有講過的話，塞到自己的嘴巴裡，這一次又一樣，自己從來沒有講過「冒用護照」的事情，她就信口開河，說有這件事情，然後再說自己前後不一致。

沈伯洋又說，其次，王鴻薇如果真的很關心自己的安全和殺身之禍，請問現在立委去哪個國家最危險？不就是中國嗎？那為什麼不趕快支持自己提出的「立委赴中必須報備」的法案？這才是現在最重要的事情，結果藍白聯手不斷將該案卡在程序委員會。

沈伯洋強調，如果真的很在意立委的人身安全，王鴻薇就應該支持民進黨立委現在在推的法案，而不是還想要去要國外人權會議的資料，「很多人權工作者身在獨裁國家，如果這些事情被披露，反而會為他們帶來殺身之禍」。

ET快訊
拜登和家人討論是否退選！　辯論癡呆成最後稻草
勾搭學長妻！　帶回家過夜摩鐵激戰3次
孫盛希等十年封后哭了　「跟楊乃文沒說半句話」原因曝
快訊／高雄兩線三星警官猝死
閃婚越南妹！年薪200萬台男「月給13萬」1原因想離婚：撐不
高級燒肉店吃到蟑螂　店家「整桌8折補償」！他傻眼：都咬爛了
每天吃香蕉通便！她「心跳剩42下」昏迷洗腎　醫曝1類人小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

策進會舉辦座談會　解答港人居留台灣問題

賴清德頒褒揚令　表彰殉職海虎艦3官兵：國家永遠以你們為榮

手機就能嗶進站！　台鐵7月開放悠遊付「嗶乘車」9月還能買月票

音樂是超越語言的力量！　蔡英文感性祝福「金曲獎」

幕後／禁伐補償加碼26億從哪來？　行政立法2度密商提解方

對罷免現象厭煩　柯文哲反擊柯建銘：你確定綠不會被罷免？真的假的

柯文哲不贊成藍更動罷免門檻　朱立倫：其實部分藍委也沒要提高

批罷免謝國樑「只是抄名冊」　朱立倫：很多作假！程序要更嚴謹

籲罷免連署應更嚴謹　柯文哲猜很多人「被連署」：政黨樁腳拿名冊抄

「A片監控說」與王鴻薇臉書互戰　沈伯洋：想製造我情緒不穩假象

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

策進會舉辦座談會　解答港人居留台灣問題

賴清德頒褒揚令　表彰殉職海虎艦3官兵：國家永遠以你們為榮

手機就能嗶進站！　台鐵7月開放悠遊付「嗶乘車」9月還能買月票

音樂是超越語言的力量！　蔡英文感性祝福「金曲獎」

幕後／禁伐補償加碼26億從哪來？　行政立法2度密商提解方

對罷免現象厭煩　柯文哲反擊柯建銘：你確定綠不會被罷免？真的假的

柯文哲不贊成藍更動罷免門檻　朱立倫：其實部分藍委也沒要提高

批罷免謝國樑「只是抄名冊」　朱立倫：很多作假！程序要更嚴謹

籲罷免連署應更嚴謹　柯文哲猜很多人「被連署」：政黨樁腳拿名冊抄

「A片監控說」與王鴻薇臉書互戰　沈伯洋：想製造我情緒不穩假象

寵物店老闆友人不忍了！公開對話截圖　怒斥2樓「玩文字遊戲」

策進會舉辦座談會　解答港人居留台灣問題

超派！火爆男左手一敲後擋風玻璃破了　目擊者驚：拳頭鐵做的？

賴清德頒褒揚令　表彰殉職海虎艦3官兵：國家永遠以你們為榮

手機就能嗶進站！　台鐵7月開放悠遊付「嗶乘車」9月還能買月票

轎車鬼切撞機車！騎士倒地車還在跑　「AI機車」神奇影片曝

豪雨炸花蓮　秀林鄉4潛勢溪流列「土石流黃色警戒」

5個炎夏娛樂提案　享受夏日又能輕鬆避暑

音樂是超越語言的力量！　蔡英文感性祝福「金曲獎」

幕後／禁伐補償加碼26億從哪來？　行政立法2度密商提解方

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂

童子賢自嘲講錯話　但台積電挺他

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

民進黨立委反「核電延役法案」　藍委：綠能爽到誰？

韓國瑜30秒暖心舉動影片曝光！　錄影鼓勵老奶奶對抗病魔

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

東山高中超收　校長驚回：想不到這麼想讀

北市信義區景勤里長罷免案成立　7/20投票

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：拒調查是有難言之隱？

歷經7次流標！卓榮泰視察淡江大橋工程　喊話2025年底如期完工

轟藍白「一個月殺一個」　王義川嘆：我沒被打倒！接下來是沈伯洋

更多熱門

相關新聞

福州踩線團赴馬祖　李孟諺：盼對後續觀光有幫助和開放

福州踩線團赴馬祖　李孟諺：盼對後續觀光有幫助和開放

大陸福建福州赴馬祖踩線團昨(29日)終於來了，讓兩岸觀光破冰露曙光，交通部長李孟諺今(30日)受訪表示，期待能對未來福建到馬祖後續觀光有幫助和開放，盼兩岸人民往來和互動有更善意堆疊和累積。

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

多國示警「赴中國旅遊」要小心　綠委：中國一系列惡法讓各國擔憂

多國示警「赴中國旅遊」要小心　綠委：中國一系列惡法讓各國擔憂

寮國推免簽將台灣納入中國　外交部籲勿貶抑：台人仍需落地簽

寮國推免簽將台灣納入中國　外交部籲勿貶抑：台人仍需落地簽

中國利誘特定瓜地馬拉媒體　企圖影響輿論

中國利誘特定瓜地馬拉媒體　企圖影響輿論

關鍵字：

中國個資輿論戰成人網站無為科技內容農場

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面