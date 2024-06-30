A片監控說引熱議！　沈伯洋揭「輿論戰」路數：分析喜好⮕投放文章

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前在政論節目上表示，中國可透過個人看過的A片內容來掌握其政治立場，引發輿論熱議，事後沈說明，自由派或保守派有不同的成人影片選擇，學術界對此早有研究，他在今（30日）進一步分享，「蒐集個資⮕分析喜好⮕投放文章」是輿論戰基本路數，成人網站個資可判斷政治立場，是美國社會心理學家Justin Lehmiller很有名的學術研究。

沈伯洋今天表示，中國以前有一家公司叫做「無為科技」，這個無為科技主要是在做心理測驗蒐集個資，再藉由這些個資去分析台灣人各種喜好，最後根據這個喜好建立內容農場網站，精準打擊台灣人，並操作輿論，很多著名假消息，都是從這些網站投放出去的，也就是說，在輿論戰中，「蒐集個資⮕分析喜好⮕投放文章」算是基本路數。

沈伯洋回顧，前幾天在政論節目，一開始主持人詢問VPN的議題，他回應用VPN有危險性，因此建議大家要用安全的VPN，因為VPN公司會不會賣資料實在很難說，然後主持人提到，有人用VPN看片，他自己也就順勢提到，成人網站是搜集個資的好地方，因此大家要更小心，中國不但可以用低成本買個資，而且成人網站個資也很重要，因為甚至有研究說這個可以判斷政治立場。他補充，「這是美國社會心理學家Justin Lehmiller很有名的學術研究」。

沈伯洋說，這個就會連結到自己前面說的，「蒐集個資」會是獨裁國家重要的手段，他說，節目中短短3分鐘的對話，完全沒提到統戰，只是提到蒐集個資的風險，以及一個學術有名的研究，提醒大家保護自己以及保護國家的重要性，沒想到也可以被攻擊。

此外，針對國民黨立委王鴻薇發文質疑「有殺身之禍，沈伯洋竟說不必去查」等語，沈伯洋今天上午受訪說，王鴻薇就是一個造謠仔、雙標仔，首先，王鴻薇已多次將自己沒有講過的話，塞到自己的嘴巴裡，這一次又一樣，自己從來沒有講過「冒用護照」的事情，她就信口開河，說有這件事情，然後再說自己前後不一致。

沈伯洋又說，其次，王鴻薇如果真的很關心自己的安全和殺身之禍，請問現在立委去哪個國家最危險？不就是中國嗎？那為什麼不趕快支持自己提出的「立委赴中必須報備」的法案？這才是現在最重要的事情，結果藍白聯手不斷將該案卡在程序委員會。

沈伯洋強調，如果真的很在意立委的人身安全，王鴻薇就應該支持民進黨立委現在在推的法案，而不是還想要去要國外人權會議的資料，「很多人權工作者身在獨裁國家，如果這些事情被披露，反而會為他們帶來殺身之禍」。