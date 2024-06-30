快訊／泰籍爆乳姊大鬧101小CK！救護車直送療養院　專櫃損失曝光

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北101的小CK專櫃今(30日)下午傳出有一名女子暴走砸店，現場逛街民眾路過紛紛傻眼，拿起手機錄影，只見身穿粉色洋裝的長髮女子情緒異常亢奮，不斷拿著手中的包包揮舞，甚至還將店內的商品掃倒、作勢攻擊店員。據了解，後續現場有人通報119，救護人員到場後，評估女子語言無法溝通，且有攻擊傾向，因此直接送往聯合醫院松德院區強制治療。

▲泰籍女子大鬧台北101小CK專櫃，當場被送到聯合醫院松德院區強制治療。（圖／陳小姐授權使用）

網友今下午在Threads發文，表示在101逛街時突見到一名女子在小CK專櫃內暴走，「不知道發生什麼事情，店員最後還被攻擊，好可憐。」影片中，留著一頭長髮、身穿粉色洋裝的女子赤腳在專櫃內走動，隨後突然暴走揮舞手上包包將展示商品掃倒在地，現場聚集民眾圍觀，大家紛紛傻眼；目擊網友還指出，小CK店員有被攻擊，但不清楚傷勢如何。

警方初步調查，該名女子係泰國籍人士，非台灣人，因身上沒有證件，因此暫時難確定其確切身分。據了解，當時現場有人通報119，救護車趕在警方前抵達現場，醫護人員發現，女子因語言關係無法對話，且情緒十分亢奮，判斷即便有通譯也無法做出有效溝通，且有出現攻擊傾向，因此直接送往松德療養院強制治療，後續女子何時能出院，須視恢復狀況而定。

而對於女子暴走行徑，小CK專櫃店員經初步清點後表示，現場財損為2支眼鏡，確定已經損壞無法使用，2支眼鏡牌價共約新台幣5000多元，後續是否會提告求償，還需先向總公司法務回報後才能確認。