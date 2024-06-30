高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

▲高捷RK1岡山車站通車，今舉行啟動典禮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄捷運紅線RK1岡山車站今（30）日起正式試營運，市長陳其邁陪同總統賴清德參與啟動典禮，並進行試乘體驗，高雄8席立委與多位議員及地方里長們也出席參與。陳其邁宣布自即日中午12時起至8月31日試營運期間，捷運岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段免費搭乘，鼓勵民眾多加利用。

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▲▼高捷RK1岡山車站通車。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天活動現場安排岡山皮影戲、超萌吉祥物蜜柑及高雄熊開場等精彩表演，多項演出獲得熱烈掌聲。 賴清德回憶當年建設過程，笑稱陳其邁完全沒有給他考慮的空間，讚許高雄在陳其邁帶領下，完成多項重大交通建設，包含輕軌環狀線、捷運岡山延伸線等。

賴清德說，捷運黃線與小港林園線，都已經行政院核定，陳其邁可說是以國家級規模建設高雄，帶領城市繁榮發展。他強調，交通建設是一個進步城市所必備，有路就有人潮、有人潮就能帶來錢潮，尤其高雄捷運串聯楠梓、橋頭、岡山許多產業園區，經濟效益更是驚人。

▲高捷RK1岡山車站通車，賴清德、陳其邁試乘。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴清德也承諾未來會努力均衡南北發展，期許高雄做為南台灣經濟火車頭，未來持續帶領台灣進步，並預祝試營運順利、通車更加便利。

陳其邁則指出，時任行政院長的總統賴清德大力支持高雄建設如橋頭科學園區，目前半導體S廊帶讓台南、高雄彼此的聯繫更加緊密，徹底翻轉北高雄命運，而捷運紅線第一階段規劃是陳菊擔任高雄市長當時所奠下的基礎。

之後行政院賴清德時任院長時，通過捷運紅線岡山至南岡山站（現捷運岡山車站至岡山高醫站）預算，雖沿線僅1.4公里，但施工過程難度相當高，因此他特別感謝捷運局吳義隆前局長、捷運局同仁及新亞團隊等，能克服萬難如期完工。

陳其邁表示，高雄捷運與其他城市不同，多出了濃濃人情味，感謝捷運公司在執行眾多疏散計畫時，同仁克服萬難，從頭顧到尾。

同時，他也感謝高雄8席立委邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、許智傑、賴瑞隆，在前瞻預算審查時守住預算，捍衛高雄權益，並感謝議會不分黨派，支持高雄建設，對岡山捷運提出包括聯開、設立運動中心等諸多建議與指導。

▲高捷RK1岡山車站通車，賴清德、陳其邁宣布「免費」好消息。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說明，目前捷運RK1西側聯開基地，民間投資金額27億已如期評選出最優申請人，東側基地與台鐵合作開發，民間投資金額約42億的聯合開發案，近日已正式上網公告。希望未來北高雄交通能在賴總統、國會、議會支持下，一步一步將高雄捷運與台南捷運進行串連，讓市民往來、合作更加密切。

捷運局表示，捷運建設除滿足既有運輸需求，亦肩負帶動地方發展之責，岡山路竹延伸線位於高雄未來最重要的科技產業廊帶上，串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區等4大科技園區，兼顧服務產業與生活圈，打造大高雄地區30分鐘生活圈的優質大眾運輸環境。