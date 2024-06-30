高雄三寶「鬼之左切」　騎士前空翻360度慘摔

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子（26歲）騎機車行經大寮區鳳林三路時，突然路旁一名簡姓男子（73歲）騎機車「鬼之切入」橫越馬路，陳男煞車不及直接撞上，連人帶車往前空翻360度，重重慘摔落地，所幸兩人送醫後都沒有大礙，也沒有酒駕，詳細事故原因及責任仍有待進一步釐清。

▲機車在路口遇到鬼之切入的三寶，直接撞上。（圖／翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

▲機車騎士連人帶車往前空翻。（圖／翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

整起車禍過程被後方的機車行車記錄器拍下，並被PO到YouTube「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上，讓網友大呼離譜，認為鬼切的三寶機車騎士根本是出來害人的。

▲機車騎士慘摔到路面。（圖／翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

轄區林園分局表示，這起交通事故發生在4月1日12時55分，現場為73歲簡姓男子騎摩托車，從鳳林三路外側車道左轉時，與南往北直行的陳姓（26歲）摩托車騎士發生碰撞，雙方皆倒地受傷，經送醫無大礙，駕駛酒測值均為0，全案已依規定測繪、照相處理。

林園分局呼籲用路人，遵守交通規則，依照路面標線行駛，轉彎時應注意後方來車，以維護交通安全，營造良善交通環境。