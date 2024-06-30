健身14年！50歲大媽逆襲成小姐姐　超猛身材曝光

▲50歲婦人健身14年，看起來非常年輕。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

近年來健身風氣興盛，但健身也不是年輕人的專利。大陸一位50歲的大媽芳姐，持續健身14年，體重降到55公斤，整個人看起來就像小姐姐，看起來就像20歲。

據《都市報》報導，浙江一名50歲芳姐持續健身14年，她表示，本來體重有72.5公斤，健身10幾年變55公斤，數字雖然減不多，但形體上差很多，她強調，「健身會讓我們變好！」有人大讚，芳姐看起來像20歲。從照片中可見，芳姐體態保持得很好，肌肉量不低，人看起來也年輕。

▲健身前後對比圖。

貼文曝光後，網友紛紛留言「我在她14年前的這個年歲，每天忙帶小孩，上班、做家事，都怪我沒錢」、「有錢有閒，有更健康的生活方式。看看自己，每天加完班都12點了，去健身？在家做幾個仰臥起坐算了」。

網友認為，「就算沒有練到那麼多肌肉，但是只要每天抽出30分鐘力量訓練，一周4-5次，真的有效果，別說什麼有錢有時間才能這樣，只是自己有沒有決心而已」，也有人說，「還真別說，連在家搞幾下的心情都沒有，有的話堅持幾年，也會很不一樣的。」

衛福部指出，運動建議可選擇中等費力以上的身體活動（運動強度為活動時仍可交談，但無法唱歌），時間每次10分鐘，可以分段累計至每天30分鐘，每週能累積150分鐘以上更佳。國民健康署鼓勵大家避免久坐，多運動可以有效延長壽命，還可以達到減碳與消耗熱量的效益，包括：

1.只要多走路，以6公里計算（約步行1萬步），單趟可減少1.42公斤排碳量。

2.每人每日減碳1公斤，等於62座大安森林公園一整年所吸收的二氧化碳！

3.健走30分鐘60公斤者，可以消耗約165大卡。

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