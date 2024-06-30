超多人拿！台電曝「1消暑神物」要小心：曾有爆炸案例

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

炎炎夏日裡，很多人出門必備消暑小物，像是涼感噴霧、遮陽傘、手持風扇等等。台電就提醒，使用「手持風扇」時，需注意用電安全。因為手持風扇主要使用可充電式鋰電池，過去曾有鋰電池爆炸的案例發生，所以最好讓手持風扇「不重摔」、「不過熱」、「不潮濕」，也要有商品檢驗標識，保證使用安全。

台電在「台電電力粉絲團」發文，提醒民眾使用手持風扇注意「三不一要」，首先提到「不重摔」，是因為鋰電池對撞擊非常敏感，若手持風扇遭到重摔，可能導致鋰電池內部零件受損短路，甚至因外力撞擊或擠壓，導致電池變形，增加爆炸起火的風險。

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其次是「不過熱」，台電指出，在使用手持風扇時，應避免在高溫環境下使用，也要避免過度充電，尤其不要在無人看管或睡覺時充電，以免電池過熱膨脹釀災。若發現電池有過熱或膨脹現象，應立即停用。

再者「不潮濕」，鋰電池對水和潮濕非常敏感，潮濕可能導致電池內部損壞故障，因此使用手持風扇時，要注意防水防潮。最後「要有商品檢驗標識」，手持移動充電式電風扇已被列入經濟部標檢局「應施檢驗商品」，消費者在選購隨身風扇時，應認明BSMI認證合格的電池，經過標檢局檢驗合格的電池，會有商品檢驗標識，才是經過安全性檢驗核可的商品。