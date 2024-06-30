台灣重要藝術家石晉華車禍亡　享壽60歲

▲石晉華不幸逝世。（圖／翻攝台北市立美術館YouTube）



記者陳俊宏／綜合報導

台灣當代重要藝術家石晉華28日下午在高雄發生車禍，經送醫搶救無效，不治身亡，享壽60歲。

「安卓藝術」（Mind Set Art Center）29日在臉書公布此沉痛消息，並表示，石晉華的公祭目前暫定7月7日舉行，更完整的訊息待畫廊獲知後，會另行公告。

安卓藝術說，作為台灣最重要的觀念與行為藝術家之一，石晉華用將近40年的創作生命，帶給我們許多關於存在與生命的反思，如果他的先天性糖尿病，帶給他身體和生命一種永遠的規範與束縛，他進入佛教密宗信仰的修行和追求，則給他生命帶更多有關無常與輪迴的體悟，並同時藉由信仰與藝術的實踐獲得超越。

安卓藝術介紹，石晉華是台灣少數觀念行為藝術創作者之一，由於患有幼年型糖尿病之故，從17歲開始日復一日監測、紀錄身體狀態、注射胰島素，這些經驗迫使藝術家時時面對生存的嚴苛情境，他對待身體猶如一個他者與工具，透過藝術實踐映照出非凡的精神體積。

安卓藝術指出，石晉華在台灣觀念行為藝術領域中，具有歷史性的角色，曾經多次受邀於台北與亞洲雙年展中展出，2008年於台北市立美術館舉辦「走筆」個展、2017年於高雄市立美術館舉辦大型個展「線－石晉華當代宗教藝術展」、2021年在台東美術館舉辦「石落心田 終歸大地－石晉華個展」，作品典藏於澳洲白兔美術館、國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館、台灣藝術銀行及富達國際。