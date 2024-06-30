嘉義縣AI+無人機24小時監控　強化管制露天燃燒

▲強化管制露天燃燒！嘉義縣AI利器24小時監控 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為遏阻民眾任意露天燃燒，環保局除成立13人巡查小組，並搭配6套「制高點AI煙霧探測系統」，以制高優勢結合AI人工智能， 24小時監控並自動辨識確屬空污情形，透過系統即時傳輸告警通報稽查員，更強化管制露天燃燒行為。

環保局表示，因時值稻作收割期，不少農民於收割完整理田地時，常貪圖便利將田地附近雜草及垃圾以焚燒方式直接處理，此舉不但造成公安危險更進而嚴重影響空氣品質。

有鑒於此，環保局成立專案巡查小組，穿梭於縣內主要種植稻作的鄉鎮市農田巡查，並鎖定往年露天燃燒熱區，派出村里巡迴廣播車、空拍機，加強宣導與稽查。

113年度透過制高點監視器與AI人工智慧結合通報，截至目前已發現36起露天燃燒，更加方便環保局稽查人員能快速掌握空污案件，若屬個人行為依法處以1200元以上10萬元以下罰鍰，若是工廠發現露天燃燒行為，最重可處以500萬以下罰鍰。

環保局說明，依據行政院農委會的「收購公糧稻穀作業要點」，農民種植的同一地號農田被查獲露天燃燒累積達2個期作，自第2次查獲公文送達日起一年內，將暫停收購公糧一次；環保局特別提醒農友，於田地露天燃燒不僅將該土地所需肥份消耗殆盡，且對於作物病蟲害效果有限，就地掩埋處理可改善土壤的性質，可有效提高土壤有機質含量，增加地力。

環保局長張輝川表示，嘉義縣管制稻作露天燃燒經過多年的努力，大部分民眾已不再以焚燒方式處理稻草，且112年環保局進行稻作農廢流向調查，有高達99%都是採取現地翻耕堆肥，顯示農民朋友已具友善環境的觀念與行動。

張輝川呼籲農民朋友們，整理農田不圖一時之便，不用燃燒方式，讓我們共同努力，為全民保有一個空氣清新的環境。