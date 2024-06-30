　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義縣AI+無人機24小時監控　強化管制露天燃燒

▲▼ 強化管制露天燃燒！嘉義縣AI利器24小時監控 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲強化管制露天燃燒！嘉義縣AI利器24小時監控 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為遏阻民眾任意露天燃燒，環保局除成立13人巡查小組，並搭配6套「制高點AI煙霧探測系統」，以制高優勢結合AI人工智能， 24小時監控並自動辨識確屬空污情形，透過系統即時傳輸告警通報稽查員，更強化管制露天燃燒行為。

▲▼ 強化管制露天燃燒！嘉義縣AI利器24小時監控 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局表示，因時值稻作收割期，不少農民於收割完整理田地時，常貪圖便利將田地附近雜草及垃圾以焚燒方式直接處理，此舉不但造成公安危險更進而嚴重影響空氣品質。

有鑒於此，環保局成立專案巡查小組，穿梭於縣內主要種植稻作的鄉鎮市農田巡查，並鎖定往年露天燃燒熱區，派出村里巡迴廣播車、空拍機，加強宣導與稽查。

▲▼ 強化管制露天燃燒！嘉義縣AI利器24小時監控 。（圖／嘉義縣政府提供）

113年度透過制高點監視器與AI人工智慧結合通報，截至目前已發現36起露天燃燒，更加方便環保局稽查人員能快速掌握空污案件，若屬個人行為依法處以1200元以上10萬元以下罰鍰，若是工廠發現露天燃燒行為，最重可處以500萬以下罰鍰。

▲▼ 強化管制露天燃燒！嘉義縣AI利器24小時監控 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局說明，依據行政院農委會的「收購公糧稻穀作業要點」，農民種植的同一地號農田被查獲露天燃燒累積達2個期作，自第2次查獲公文送達日起一年內，將暫停收購公糧一次；環保局特別提醒農友，於田地露天燃燒不僅將該土地所需肥份消耗殆盡，且對於作物病蟲害效果有限，就地掩埋處理可改善土壤的性質，可有效提高土壤有機質含量，增加地力。

環保局長張輝川表示，嘉義縣管制稻作露天燃燒經過多年的努力，大部分民眾已不再以焚燒方式處理稻草，且112年環保局進行稻作農廢流向調查，有高達99%都是採取現地翻耕堆肥，顯示農民朋友已具友善環境的觀念與行動。

張輝川呼籲農民朋友們，整理農田不圖一時之便，不用燃燒方式，讓我們共同努力，為全民保有一個空氣清新的環境。

 
ET快訊
快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐
他英文名同「陳柏惟」！赴港遭扣帶到小房間　本尊：我很抱歉
15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」
南韓女實況主林家花園中暑昏倒　臉色痛苦「蹲路邊崩潰」畫面曝光
發現「胎便」未及時剖腹…新生兒亡判賠1400萬　名醫怒：真的
順子唱〈回家〉評價翻車！收音挨轟爛到炸…網：聽完差點回老家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義縣AI+無人機24小時監控　強化管制露天燃燒

女師台東開民宿　竟被丈夫當「免費炮房」！鎖門偷情保險女業務

發現「胎便」未及時剖腹…新生兒亡判賠1400萬　名醫怒：真的太扯

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！一票人看傻：神主牌有神快拜

丟臉丟到日本！走私339kg安毒到名古屋　台中地院判主嫌無期徒刑

花蓮暴雨釀土石流「2處坍方」！民眾困車陣崩潰：要多久

日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮　查扣近14萬條+現金700萬

元山蛋品涉賣黑心液蛋　業者一家3口全部被判刑

高雄女監暴動！收容人春光外洩　矯正署說話了

快訊／《大熱門》高中正妹車禍離世！家屬淚：不要擔心我們

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

嘉義縣AI+無人機24小時監控　強化管制露天燃燒

女師台東開民宿　竟被丈夫當「免費炮房」！鎖門偷情保險女業務

發現「胎便」未及時剖腹…新生兒亡判賠1400萬　名醫怒：真的太扯

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！一票人看傻：神主牌有神快拜

丟臉丟到日本！走私339kg安毒到名古屋　台中地院判主嫌無期徒刑

花蓮暴雨釀土石流「2處坍方」！民眾困車陣崩潰：要多久

日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮　查扣近14萬條+現金700萬

元山蛋品涉賣黑心液蛋　業者一家3口全部被判刑

高雄女監暴動！收容人春光外洩　矯正署說話了

快訊／《大熱門》高中正妹車禍離世！家屬淚：不要擔心我們

嘉義縣環保志工群英會　團隊士氣、活力及凝聚向心力年度盛會

嘉義縣AI+無人機24小時監控　強化管制露天燃燒

嘉義市星光饗宴路跑　完賽品嘗總鋪師經典菜色

《咒術迴戰》快閃店巡迴最大場！400公分「伏魔御廚子」高雄亮相

勇士3巨頭即將解體！湯普森心已冷　美媒：灣區願先簽後換

桃園中壢區大雷雨近3000戶停電　台電：高壓線路故障

快訊／大谷再炸裂！6月狂掃11轟　本季第26轟出爐

土星逆行來了！　3星座當心

達成協議！川普一旦入主白宮　傳妻子考慮不當「全天候」第一夫人

游泳耳朵進水別用棉花棒掏！恐害發炎　醫教2招解決

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

社會熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！

日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

毒品運到日本毀台灣形象　主嫌判無期

畫面曝光逆轉案情！高雄男坐博愛座被2人揮拳推撞車廂玻璃

即／暈船警淪內鬼幫越南妹討債　2人都羈押禁見

待退法官荒腔走板　學弟批：爛攤子

5億高中生遺產歸誰　除生母外還有4人備選

嘉義「沉睡的酥皮濃湯」爆紅　老闆現身回應了

大律師101專櫃嗆櫃姐　賠錢和解獲撤告

寵物店2F屋主回應網友「沒反對開寵物用品店」

更多熱門

相關新聞

屏東縣空氣品質惡化　環保局查獲1露天燃燒裁處

屏東縣空氣品質惡化　環保局查獲1露天燃燒裁處

昨（16）日受環境風場吹東北風影響，挾帶境外污染物影響臺灣及離島地區，且午後日照強烈致使臭氧濃度上升；屏東縣恆春測站達到紅色警示，雖是境外影響，屏東縣環保局仍立即啟動應變措施，以減緩空品不良帶來的影響，應變作業查獲有1件違規，將依法裁處。

焚燒紙錢雜草波及！國道火燒邊坡「今年49起」　最高罰10萬

焚燒紙錢雜草波及！國道火燒邊坡「今年49起」　最高罰10萬

甘蔗園剛採收就傳火警　濃煙竄天燒5小時

甘蔗園剛採收就傳火警　濃煙竄天燒5小時

南投縣政府籲農友使用分解菌處理稻草減汙顧健康

南投縣政府籲農友使用分解菌處理稻草減汙顧健康

嘉縣天眼+千里眼　監控空氣污染

嘉縣天眼+千里眼　監控空氣污染

關鍵字：

嘉義縣AI＋無人機監控露天燃燒

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

陸歌手得獎「代領人僅說6字就下台」！魏如萱尷尬了

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

【金曲獎2024】金曲35完整得獎名單

巴奈得獎感言消失官網惹議！

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

更多

最夯影音

更多

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面