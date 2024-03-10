焚燒紙錢雜草波及！國道火燒邊坡「今年49起」　最高罰10萬

▲今年國道邊坡已發生49起火燒事件，濃煙影響行車視線。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

清明連假將至，不少民眾打算提早掃墓，由於國3鄰近墓區，根據高公局統計，今年1月到3月7日火燒邊坡事件已高達49件，產生濃煙還影響行車視線，衝擊高速公路行駛安全。高公局表示，根據規定，露天燃燒將可開罰1200元到10萬元罰鍰，呼籲鄰近國道墓區用火注意安全。

高公局表示，今年自1月1日起到3月7日，國道邊坡受到附近焚燒紙錢、雜草波及的起火件數已經有49件，產生的濃煙不但會遮蔽行車視線，也影響行車安全。

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由於國3鄰近不少墓區，清明節將至，高公局也呼籲民眾注意掃墓用火安全，高公局提醒，根據「空氣污染防制法」規定，民眾若露天燃燒可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，另行為人若屬工商廠、場者，可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

▲今年國道邊坡已發生49起火燒事件，濃煙影響行車視線。（圖／高公局）

此外，為避免邊坡起火危及高速公路安全，高公局表示，日前已針對高架橋下雜物強化清理、移除枯樹，並鋪設便道防火帶，也與農業部合作，在國3南向173.5K到173.8K火燒邊坡熱點試辦噴灑阻燃劑，另國3南向177.6K~177.8K邊坡坡頂也整地鋪設抑草蓆或卵石，建立防火阻隔帶。

高公局也提醒掃墓用火時可牢記「四不二記得」原則，包括「不」任意焚燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，避免燃燒冥紙或雜草產生濃煙影響國道視線影響安全。