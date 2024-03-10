　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

焚燒紙錢雜草波及！國道火燒邊坡「今年49起」　最高罰10萬

▲▼今年國道邊坡已發生49起火燒事件，濃煙影響行車視線。（圖／高公局）

▲今年國道邊坡已發生49起火燒事件，濃煙影響行車視線。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

清明連假將至，不少民眾打算提早掃墓，由於國3鄰近墓區，根據高公局統計，今年1月到3月7日火燒邊坡事件已高達49件，產生濃煙還影響行車視線，衝擊高速公路行駛安全。高公局表示，根據規定，露天燃燒將可開罰1200元到10萬元罰鍰，呼籲鄰近國道墓區用火注意安全。

高公局表示，今年自1月1日起到3月7日，國道邊坡受到附近焚燒紙錢、雜草波及的起火件數已經有49件，產生的濃煙不但會遮蔽行車視線，也影響行車安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於國3鄰近不少墓區，清明節將至，高公局也呼籲民眾注意掃墓用火安全，高公局提醒，根據「空氣污染防制法」規定，民眾若露天燃燒可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，另行為人若屬工商廠、場者，可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

▲▼今年國道邊坡已發生49起火燒事件，濃煙影響行車視線。（圖／高公局）

▲今年國道邊坡已發生49起火燒事件，濃煙影響行車視線。（圖／高公局）

此外，為避免邊坡起火危及高速公路安全，高公局表示，日前已針對高架橋下雜物強化清理、移除枯樹，並鋪設便道防火帶，也與農業部合作，在國3南向173.5K到173.8K火燒邊坡熱點試辦噴灑阻燃劑，另國3南向177.6K~177.8K邊坡坡頂也整地鋪設抑草蓆或卵石，建立防火阻隔帶。

高公局也提醒掃墓用火時可牢記「四不二記得」原則，包括「不」任意焚燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，避免燃燒冥紙或雜草產生濃煙影響國道視線影響安全。

ET快訊
快訊／「津棧」蘇丹紅辣椒粉竄9縣市！　新增11家受害廠商
快訊／台中砂石車翻覆！轎車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危
傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒獨坐經濟」　要求空服14hrs航程
快訊／高雄津棧又被查到1批蘇丹紅辣粉！　停業半年再罰120萬
新北某診所掛號費「150→1000元」超嚇人？　院方解釋了
台中連鎖牛排屋大火！　2樓全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年國中會考5／18、5／19登場　19.2萬人報考「人數再創新低」

快訊／津棧2.1萬kg蘇丹紅辣椒粉竄9縣市　新增11家受害廠商曝

3／11龍抬頭！八大禁忌+開運撇步一次看　已婚女千萬別回娘家

快訊／高雄津棧又被查到1批蘇丹紅辣椒粉！停業半年再罰120萬

求問果粉戴Apple Watch都做啥？他整理「4功能」最多人用

玉山下冰霰　清晨低溫零下2.3度

新北某診所掛號費「150→1000元」超嚇人？院方解釋：只備查

搭火車看燈會！台鐵沙崙線逾370萬人次搭乘創新高

焚燒紙錢雜草波及！國道火燒邊坡「今年49起」　最高罰10萬

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

今年國中會考5／18、5／19登場　19.2萬人報考「人數再創新低」

快訊／津棧2.1萬kg蘇丹紅辣椒粉竄9縣市　新增11家受害廠商曝

3／11龍抬頭！八大禁忌+開運撇步一次看　已婚女千萬別回娘家

快訊／高雄津棧又被查到1批蘇丹紅辣椒粉！停業半年再罰120萬

求問果粉戴Apple Watch都做啥？他整理「4功能」最多人用

玉山下冰霰　清晨低溫零下2.3度

新北某診所掛號費「150→1000元」超嚇人？院方解釋：只備查

搭火車看燈會！台鐵沙崙線逾370萬人次搭乘創新高

焚燒紙錢雜草波及！國道火燒邊坡「今年49起」　最高罰10萬

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

今年國中會考5／18、5／19登場　19.2萬人報考「人數再創新低」

建浮動碼頭援助加薩！　五角大廈：估需動員千名美軍耗時60天

歡唱喝到爛醉！南投男出手推友一把　他頭重擊地面吐血慘亡

免費「烏來部落一日遊」！車資、導覽、餐食全包　下次開搶時間曝

快訊／台中砂石車翻覆！轎車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

快訊／津棧2.1萬kg蘇丹紅辣椒粉竄9縣市　新增11家受害廠商曝

台灣首位千萬YTR！起底奇軒童年　靠阿嬤「賣麻糬養大」

烏克蘭愛國者系統「炸成火球」畫面曝光　俄極音速飛彈命中車隊

江啟臣迎國會外交處女秀！　率跨黨派立委14人出席APPU年會

剛準備進廠維修！英「伊莉莎白女王號」發生火災　原因調查中

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

全台有雨！　明變天再轉冷

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

鋒面明掃全台　降雨模擬圖曝

客人摩鐵嗨完　竟「扛走八爪椅」

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

龍年首次「天赦日」要到了　不做3件事福祿自然來

他無中生有停車格！後車卡死動不了

路邊YouBike車籃裡有槍　他嚇壞衝派出所

小姑衣服沒人幫洗！竟一改態度叫大嫂

更多熱門

相關新聞

男子掃墓開路　墜7公尺山坡亡

男子掃墓開路　墜7公尺山坡亡

新北市三峽區今天（9日）上午9時許，成福地區樟坑湖路傳出有人墜落山坡。據警方初步了解，不慎墜落的男子，今早與家族相約前往掃墓，由於男子提前抵達，就獨自先上山開闢路徑，隨後抵達的兒子及弟弟，卻找不到男子，搜尋後才發現男子躺在7公尺深的邊坡，立即通報119協助，但經送往醫院搶救，仍宣告不治身亡。

即／男子掃墓墜落山坡　送醫不治

即／男子掃墓墜落山坡　送醫不治

清明掃墓！離島航線第二波加班機「增7212座位」　3/11開搶

清明掃墓！離島航線第二波加班機「增7212座位」　3/11開搶

清明車票今開搶！雙鐵狂銷53.4萬張　熱銷時段出爐

清明車票今開搶！雙鐵狂銷53.4萬張　熱銷時段出爐

旅館吸毒遇警臨檢急落跑「陪母去掃墓」

旅館吸毒遇警臨檢急落跑「陪母去掃墓」

關鍵字：

清明連假掃墓露天燃燒國道安全高速公路高公局邊坡起火

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

全台有雨！　明變天再轉冷

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

被嫌床上「像充氣娃娃」！她認了沒感覺　男友一聽崩潰

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面