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明天進烤爐「18縣市亮高溫燈號」　台灣本島僅新竹市逃過

▲▼18縣市高溫燈號。（圖／氣象署提供）

▲18縣市高溫燈號。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象署對明天(30日)18縣市發布高溫燈號，本島僅新竹市未在高溫警示範圍內，台東高溫上看38度。

氣象署表示，西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，明(30)日白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

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氣象署指出，台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。另基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，也有36度高溫機會。

根據氣象署發布高溫燈號，明天除了離島澎金馬外，台灣本島僅新竹市逃過高溫警戒範圍，其他縣市高溫上看36度。

過往夏季也曾發生過全台幾乎各縣市都亮高溫燈號，本島唯獨「新竹最涼」，未被列高溫警示區，主要是高溫較容易出現在盆地、縱谷和近山區，剛好新竹沒有三種地形且靠海，常成為本島逃過高溫燈號警示的縣市。

高溫資訊(橙色)
影響時間：30日白天
高溫橙色38燈號：台東縣
高溫橙色36燈號：台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣
高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣

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