明天熱成紅番薯「高溫飆38度」　一圖看午後雷雨搖滾熱區

▲明天高溫炎熱，東南部高溫可能超過38度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(30日)持續受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部、東部及各地山區有局部大雨機會，東南部高溫可能飆破38度，下周三後南部高溫範圍將擴大。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天持續受西南風影響，中南部、澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，南部有局部較大雨勢，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機會，要防範短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

另林定宜提醒，受西南風影響，桃園至台南沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

下周一西南風減弱但環境仍吹西南風，林定宜表示，午後中部以北、東北部、東部及各地山區有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨機率；清晨和上午受海陸風輻合作用也有零星短暫陣雨，背風側的東南部地區有焚風發生的機率。

▲天氣趨勢和提醒。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周二到下周六太平洋高壓西伸增強，下周二台灣附近轉偏南風，下周三轉東南風，高壓南側水氣多，各地多雲到晴，迎風面東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後西半部和各地山區有局部短暫雷陣雨，午後降雨範圍變小，不過各地山區午後有大雨。

高溫方面，林定宜表示，各地高溫約32到36度，明天東南部高溫可能有38度，下周三南部高溫範圍擴大，高溫約36到37度。

▼明天溫度趨勢。（圖／氣象署提供）