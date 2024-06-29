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嘉義市精忠托育中心揭牌　木都意象打造友善育兒環境

▲▼ 黃敏惠市長為精忠公共托嬰中心揭幕 打造嘉育兒友善的幸福城市 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市精忠公共托嬰中心揭幕  。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

建構「全齡共享 世代宜居」城市，嘉義市第5座公共托育設施，位於精忠新城內的嘉義市精忠公共托嬰中心，今(29)日上午由嘉義市長黃敏惠率市府團隊，偕各界貴賓共同揭牌，宣布將於7月1日起正式收托，依年齡分為三班，提供28名0到2歲嬰幼兒公共化托育服務。精忠公共托嬰中心採公設民營方式委託嘉義縣褓姆職業工會營運，期待提供讓「家長安心送托、寶貝開心成長、托育人員愛心陪伴、老幼貼心共學、社區同心合作」的五心級服務。

▲▼ 黃敏惠市長為精忠公共托嬰中心揭幕 打造嘉育兒友善的幸福城市 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，市府持續積極布建公共托育設施，嘉義市現已有2處公共托嬰中心、2處社區公共托育家園，而今天成立的精忠公共托嬰中心是嘉市第5處公共托育設施，未來也規畫於博愛安居、民族國小公辦都更、安寮好室及西區區政大樓內建置公托，提升公托能量，打造讓家長能安心生養的環境。

▲▼ 黃敏惠市長為精忠公共托嬰中心揭幕 打造嘉育兒友善的幸福城市 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長提到，很高興在市府團隊努力、不斷奔走，並加以修繕下，精忠公共托嬰中心終於揭幕。精忠新城內市府建置有長照據點、銀髮健身俱樂部，讓長輩能夠樂齡勇壯；托嬰中心則以1名托育人員照顧4名嬰幼兒之1:4照顧比例使托育人員照顧品質更提升，讓家長能安心托育，並設有弱勢家庭優先收托名額，能優先享有政府的各項福利措施，期待在此實現「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」願景，共同向「新永續」出發！

▲▼ 黃敏惠市長為精忠公共托嬰中心揭幕 打造嘉育兒友善的幸福城市 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處李思賢表示，公托內部教材教具結合嘉義市木都意象，多選用木製教材、教具，並以孕育生命的海洋為主題布置。預計收托 28 名依年齡分2-8個月、9-15個月、16個月以上共3班。目前報到 20 名，現仍有家長洽詢報名中，預計於 7 月底招滿 28 名兒童 。

▲▼ 黃敏惠市長為精忠公共托嬰中心揭幕 打造嘉育兒友善的幸福城市 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處李思賢處長也說明，嘉義市人口數近10年來首度出現成長，且截至今年5月為止，相較去年同期出生數增加29名。為落實市府十大旗艦計畫「安心生養，嘉義市幸福式」，市府持續精進各項友善育兒措施，除了公托增設以外，112年提高生育津貼至每名2萬2,000元，113年擴大婦女產檢車資補貼的金額及範圍，也提供育兒津貼、準公共化托育補助、育兒指導服務、到宅坐月子服務、婦女育兒喘息服務等多元支持性服務，減輕年輕父母經濟負擔，提升生活品質及生育意願，歡迎市民朋友多加申請運用，打造嘉義市成為育兒友善的幸福城市。

▲▼ 黃敏惠市長為精忠公共托嬰中心揭幕 打造嘉育兒友善的幸福城市 。（圖／嘉義市政府提供）

今日開幕活動由小橘子幼兒園表演熱鬧開場，並有手指謠活動與幼兒及家長同歡，氣氛熱鬧溫馨。近日腸病毒疫情升溫，市府也藉活動呼籲家長與孩子互動前應勤洗手、教導孩子正確洗手觀念，一同守護孩子健康。

 
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