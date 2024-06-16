火辣女模公開徵友！吸5000男搶爆「僅3人過關」　條件曝光

▲荷蘭模特兒薇拉（Vera Dijkmans）。（圖／翻攝自IG／＠veradijkmans，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭模特兒薇拉（Vera Dijkmans）有著火辣身材，在社群上有超過600萬人追蹤，而長時間單身的她，決定透過網路徵友，結果竟吸引超過5000名男性瘋搶，最終只有3個人符合條件能與她約會。

根據《每日郵報》報導，薇拉去年透過TikTok公開徵求男友，結果吸引5000名男性報名，最終僅有3人符合要求。不過，薇拉坦言她和這3人見面約會過後，還是沒能找到真命天子。

薇拉要求申請者回答的問題包含是否與父母同住、有無砲友、是否有車等，而她的理想形是幽默、有好的音樂品味、有自己的收入且喜歡看卡通。

薇拉說，她統計了所有收到的申請，「大部分申請者來自德州，且不少是水瓶座。」還有一些人提出奇怪的要求，「一個人提出要給我一份他的血液樣本，還有人瘋狂炫耀自己的工作，卻說他家裡沒有更大的衣櫥給我用。」

儘管薇拉享受這次徵友，她決定未來不再通過網路尋找愛情，而是可能會舉辦實體活動來尋找，「目前我暫時停止找男友，但我對未來保持開放態度，我很挑剔，需要一個幾乎完美的男友，我不認為自己應該妥協，寧願單身直到找到合適的人。」