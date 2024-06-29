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一票妹子不知道！生理期「手搖飲每月1杯免費」　男生也可領

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲手搖飲超佛，每月可領一次黑糖水。（圖／翻攝Threads）

網搜小組／劉維榛報導

「每月的救贖！」一名妹子不藏私分享，每當姨媽來報到時，她都會去知名手搖飲珍煮丹兌換一杯「黑糖水」，引來一票人好奇「店員要怎知道你是否真的有來？」原來是憑LINE的頁面兌換，不分男女每個月都可換一杯。有過來人直呼，「真的好貼心！我姨媽來的時候男友就會去領一杯」。

一名女網友在《Threads》貼出一杯手搖飲，接著直呼「你們知道珍煮丹月經來，可以領免費黑糖水嗎？」同時她也強調，「男女都可以，每月的救贖謝謝！」

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照片可見，原PO順利換到一杯手搖飲，標籤則寫著「黑糖經GO杯，熱飲正常甜」，右下角價格真的顯示為0元。

底下網友大讚，「我居然今天才知道，非常需要，太感謝」、「這個超好！來的時候都回家混牛奶喝」、「真的是每個月的救贖」、「也太天使了」、「被經GO杯逗笑，台灣人真的很愛諧音哏」、「這個超好喝～（雖然每次領都有點不好意思哈哈）」、「12小時前今天剛好去領！燙到手拿不住」、「男生可以換給女友或老婆啊，這樣借花獻佛也很貼心啊」、「真的好貼心！我姨媽來的時候男友就會去領一杯」。

也有人好奇反問，「店員要怎知道你是否真的有來？」、「我可以自己付錢加珍珠嗎」。有熱心網友分別幫回應，「不管男女生！不管月經有沒有來，只要出示LINE畫面就可以兌換，超貼心，我也換了好幾個月了」、「前PT路過，不行（加價珍珠）喔」。

說到飲料優惠，COMEBUY即日起至7月2日，在Uber One點購珍珠奶茶，可享有買一送一優惠；「萬波島嶼紅茶」同樣在該平台上，7月2日前選購「珍珠酸梅冰」、「愛玉酸梅冰」也是買一送一。

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