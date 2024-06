印度機場屋頂坍塌！多輛車被壓1死6傷　「鐵梁插車內」驚悚畫面曝

▲ 屋頂倒塌壓壞多輛汽車,一根鐵梁插進車內。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度首都連2天降下暴雨,新德里機場(DEL,全名為英迪拉甘地國際機場)第一航廈28日驚傳部分屋頂倒塌,至少導致1人死亡及6人受傷,目前所有航班暫時停飛,航廈部分區域更被傾瀉而下的雨水淹沒。

A part of #Delhi Airport’s Terminal 1 roof has collapsed amid rains in India’s national capital.



Isn’t this the same terminal inaugurated by #Modi ji on March 11, 2024, built at ₹7000 Cr, and it couldn't even withstand its first rain? This is so pathetic & speaks volumes about… pic.twitter.com/iaD5I7Lxrb