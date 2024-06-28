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印度機場屋頂坍塌！多輛車被壓1死6傷　「鐵梁插車內」驚悚畫面曝

▲▼ 印度新德里機場屋頂倒塌，多輛汽車受損。（圖／翻攝自X）

▲ 屋頂倒塌壓壞多輛汽車，一根鐵梁插進車內。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度首都連2天降下暴雨，新德里機場（DEL，全名為英迪拉甘地國際機場）第一航廈28日驚傳部分屋頂倒塌，至少導致1人死亡及6人受傷，目前所有航班暫時停飛，航廈部分區域更被傾瀉而下的雨水淹沒。

根據NDTV，新德里機場第一航廈僅營運國內線航班，28日清晨約5點半受暴雨影響，發生部分屋頂及支撐鐵梁倒塌意外，包括計程車等停在機場接送區的多輛汽車被壓受損，網路曝光的影片可見一根鐵梁硬生生插進一輛轎車內，已知至少造成1死6傷。

機場聲明說明，第一航廈所有航班暫時停飛，報到櫃台已經關閉，至下午2點以前，靛藍航空（IndiGo）及香料航空（SpiceJet）從第一航廈起飛的航班全數取消。

靛藍航空證實，因航廈結構損壞，在新德里機場起降的航班取消，「因乘客無法進入航廈」，已經在航廈內的乘客仍可照計畫搭機，針對原定今天稍晚搭機的乘客則會提供其他替代航班選擇。因這起意外影響整個航空網絡營運，該公司也建議旅客前往機場前事先查詢航班狀態。

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