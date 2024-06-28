寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」淚揭初見面過程

▲台北市內湖區某寵物店老闆命案，1樓老闆家人與2樓女屋主就「修繕問題」各執一詞。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

內湖寵物店老闆命案持續延燒。47歲黨姓老闆疑因2樓屋主拒簽同意書，導致砸400萬元裝潢卻遲遲無法開業，最終在資金壓力下於店門口輕生。對於與2樓屋主的糾紛，黨男女友李姓女子坦言「不恨她」，只希望早日取得同意書，把店開下去。

據《NOWnews》報導，與黨男育有4名女兒的李女透露，由於要先有租約，才有資格向鄰居討要同意書，他們最初和2樓屋主接觸時，對方「很豪爽說沒問題」，還抱怨過去租客愛抽菸，表示想跟他們建立良好鄰居關係，更說「不管怎樣我都會簽給妳」。

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未料因2樓只有屋主女兒居住、屋主夫婦另住他處，他們每次約見面都撲空，對方到最後甚至連LINE、簡訊都不讀、不回，黨男也因此在5月酒後情緒失控。李女續指，2樓屋主女兒也是受害者，「決定權不在這，壓力都在女兒」，她在5月事件發生後有寫信關心對方，如今發生憾事，她也不恨對方母親，只希望早日取得同意書，好好把店開下去，完成與男友開寵物店的初衷。

李女透露，兩人一直有接寵物洗澡、協助帶看獸醫、接送回程幫忙買飼料的「社區1條龍」經營夢想，也想讓家裡不能養寵物的人，到店裡與貓狗玩紓壓，發揮善意的傳播。

至於爭議的修繕問題，黨男17歲大女兒表示，爸爸有一一完成2樓住戶「幫忙順便整修」要求，未料最後變一場空，李女也說，因為2樓陽台太重傾斜，除做了在柱子內包H型鋼，也幫補了外牆裂縫，並指不會因此向2樓收任何1毛修繕費用，「這件事關乎整棟住戶與客人、寵物安全，是必要工程」。

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