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土管條例不合理致寵物店老闆輕生　北市府允1個半月內檢討

▲▼寵物店老闆輕生亡，附近民眾前來送花致意。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖某處寵物店老闆輕生亡，附近民眾前來送花致意。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

內湖一間寵物店老闆因爲與2樓鄰居有糾紛，遲遲無法營業的狀況下，不堪經濟壓力而走上絕路。台北市議員何孟樺28日表示，3月她接獲該寵物店陳情之後，不斷與市府討論修法事宜，沒想到在溝通的過程中發生如此憾事；她說，今日下午再度召開協調會，都發局表示，會盡快檢討寵物美容業開業限制，針對法規於1個半月內作適當檢討，盼逐步讓台北成為「物種友善」之都。

何孟樺辦公室今日邀集北市府都發局、建管處、商業處、動保處、環保局及相關業者，針對「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」召開檢討會議。何孟樺指出，北市府現行的「寵物美容服務業」、「寵物寄養安親服務業」開立法規過於粗糙，致使寵物服務業者易與鄰居發生糾紛。

何孟樺認為，因應時代變遷的不同，寵物服務業不再是嫌惡設施，況且有眾多法規可防範環境問題，「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」當中的「毗鄰條款」根本是疊床架屋。她也說，寵物服務業可以作為動物保護的最前線，不僅能輔導飼主與寵物行為的難題、避免飼主的隨意棄養，更能將動保觀念帶入社區當中，使得動物福利觀念更為廣泛得知。

何孟樺強調，比起都發局所設置的「毗鄰條款」同意書，其他動保、環境法規有相對客觀測量指標，若只針對特定行業，要求「毗鄰條款」同意書，顯然有失公允。

與會業者在會中指出，北市府環保局、動保處早已有針對噪音、環境衛生等法規管理，況且敦親睦鄰是每個行業都會做的事，「沒有人想成為惡鄰居」。

都發局在會中表示，相關條款的確需要因時代不同，有滾動檢討調整的空間，承諾會盡快檢討寵物美容業開業限制，針對法規於1個半月內作適當檢討，盼逐步讓台北成為「物種友善」之都。

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者林敬旻攝）

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