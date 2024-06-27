台灣博愛座吵不完　新加坡長者：學生讀書很累，他們才需要座位休息

▲新加坡地鐵博愛座鼓勵「有需要者」，長者說「學生讀書很費神，他們才需要休息」。（圖／記者劉維榛攝）

文／中央社

台灣因博愛座衝突引熱議；新加坡地鐵車廂設有標語鼓勵讓座給「有需要者」；長者認為，鼓勵活到老動到老的精神在小販中心隨處可見，「有站得住的力氣，表示我們很有力」。

台灣在博愛座存廢議題上的討論不斷，近期甚至發生老翁請年輕人讓出博愛座未果而出手毆打對方，使得如何定義「博愛」、誰需這個「座」的話題再度浮上檯面。

這樣的話題，在大眾運輸系統與台灣一樣發達的新加坡也是討論議題。新加坡地鐵是當地民眾的日常通勤工具，不論地鐵或公車車廂內幾乎都有優先座，經常可見以深藍色、紅色或其他顏色塗裝，椅背上方的英文提醒「展現你的關心、讓出這個座位吧」（Showyou care, offer this seat）。

記者從地鐵歐南園站（Outram Park）乘車，發現每節車廂至少有6個優先座，椅背上的圖示包含行動不便者、帶小孩者、年長者及孕婦。事實上，負責新加坡地鐵營運的SMRT在官網上指出，「為了孕婦、年長者或年輕乘客的方便，在所有地鐵車廂靠近車門處均設有優先座」。

這代表著，優先座定義並非依照年齡劃分，而是以「有需求」的乘客為考量。

記者觀察到一名滿頭白髮的長者在尖峰時段跟著人群擠進車廂，車廂內包含優先座在內所有座位全滿；這名76歲的老伯伯背著裝滿物品的後背包、伶著裝有廚具的提袋，卻仍直挺挺地站著，他告訴記者，他的拿手菜是「炒粿條」，正準備到小販中心工作。

「在Hawker centre（小販中心）有很多像我這樣的老人家，都還有工作能力，炒菜的、打掃的都有，如果有站得住的力氣，應該要感到開心，表示我們很有力」，他笑說，或許這是Hawker centre訓練出來的精神，也是一種不認輸。

正當記者和長者談話時，一名坐在優先座的女學生向他招手、示意要讓座，但他搖頭致意。他認為，在獅城，傳統上強迫性質的敬老尊賢想法慢慢變少，儘管過去仍出現不少因讓座問題而起衝突的新聞事件，但類似案例逐漸變少。

因應高齡化社會，新加坡政府政策鼓勵長者「活到老、學到老、老有所為」。根據官方數據，新加坡65歲以上高齡者正在增長，預計2030年，每4名新加坡公民中就有1人達65歲以上，這樣的現象不僅對政府來說是個挑戰，社會互信共融的氛圍也勢在必行。

下車前，這名長者說，「那個女孩上學讀書很費精神的，現在她才是需要位子休息的人」。