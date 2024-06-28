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【廣編】翻轉廚房新時代　台灣櫻花發布SAKURA AI KITCHEN

翻轉廚房新時代　台灣櫻花發布SAKURA AI KITCHEN（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／台灣櫻花提供

陪伴台灣近50年，服務全台700多萬戶的國內廚衛龍頭台灣櫻花於6/27發布SAKURA AI KITCHEN，開啟了廚房的智高點。長期以消費者需求為根基，結合市場趨勢與最新科技做為產品發展方向的台灣櫻花，領先業界將最新的AI科技與廚房結合，包含除油煙機、瓦斯爐、淨水器在內的多項廚房電器，依照消費者使用習慣融入AI智能，讓每個家庭的廚居生活變得更加輕鬆便利。

近來小宅化住宅成為房市主流，為了提升坪效，越來越多家庭選擇將廚房、客廳與餐廳結合提升空間穿透性，也讓家人關係更加親密。但開放的空間讓料理油煙變得更容易擴散，台灣櫻花AI除油煙機能夠自動偵測啟動，依照料理溫度調整風速，升降型的近吸+頂吸設計，徹底清除烹飪油煙，且搭載靜音除味功能，料理結束後自動進入42分貝圖書館級靜音除味模式，輕鬆享受清新健康空氣。

為了滿足料理的多元需求，台灣櫻花AI瓦斯爐讓消費者藉輕鬆駕馭所有美食，AI瓦斯爐共有7+1段火力控制，可依據不同料理選擇適當火候，搭配定時與定溫功能，使繁複耗時的料理也可以輕鬆上桌，離鍋自動轉小火與自動關火防乾燒設計，兼顧安全。

SAKURA AI KITCHEN的3 in1微波蒸烤箱內建80道自動食譜，彈指操控就可以享受複合式料理；變頻式微波加熱，讓加熱過程穩定輸出，也更加節能。擁有自動開門功能的AI洗碗機，可以自動偵測碗盤髒汙智能調整8段洗程，洗程結束後自動開門風乾，解決清洗碗盤的繁雜工作。

台灣櫻花同時開發出符合消費者用水習慣的RO淨熱飲，將化+加熱二合一設計，將原本RO淨水器與熱飲機功能合而為一，廚下空間利用率更高。智能大螢幕觸控式龍頭，可以設定多種(70/85/100度)溫度模式與節能省電模式，即時顯示濾心狀態。業界最大容量加熱系統：可連續供應3公升熱水，無論泡茶、烹飪都綽綽有餘。

廚具設計也結合AI元素，AI智慧顯溫感應龍頭，揮手感應操控開關，還能輕鬆調節水溫。AI感應閘門櫃可自動開啟與下降，頻繁使用不費力；搭配電動緩衝抽屜系統，只需輕壓或拉動門板即可電動開啟，輕推時具靜音緩衝閉合效果，操作更安靜優雅，滿足高品質家居生活需求。

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