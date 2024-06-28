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大陸 大陸焦點 特派現場

小米副董套現7.4億！　股價暴跌逾7%拖累港股

▲▼ 小米副董林斌。（圖／翻攝自微博）

▲小米集團副董林斌。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

小米集團聯合創始人、副董事長林斌曾在2020年承諾，不會自行酌情出售股份，然而6月連續三個交易日，他共減持1000萬股股份，引發批評。小米股價27日暴跌逾7%，創下近2年最大單日跌幅，今（28）則小跌0.36%，報16.48港元。

綜合陸媒報導，小米股價27日重挫，跌幅達7.18%，收報16.54港元，按收盤價格算，創2022年10月24日以來最大單日跌幅，股價也創2個月來新低。

小米集團大跌連累香港科技股普遍下跌，譬如阿里巴巴跌1.78%、騰訊控股跌1.99%、京東集團跌2.22%、美團跌2.82%、快手跌2.32%等，恆生科技指數因此一度跌近3%。小米集團今日則止住跌勢，收盤報16.48港元，跌幅為0.36%。

值得關注的是，小米副董事長林斌引發的減持風波。具體來看，他6月4日出售333.3萬股股份，套現約5922.87萬港元；6月5日再次出售333.3萬股，套現約5933.57萬港元；6月6日又出售333.4萬股，套現約6016.90萬港元，共計套現約1.79億港元（約新台幣7.4億港元）。

然而約4年前，林斌曾在2020年9月自願承諾，自公告日期起5年內，本人及其控制的所有實體均不會自行酌情出售其直接或間接實益擁有的公司股份。

消息傳出後，許多網友批評林斌違背承諾、不講信用。對此，小米方面回應稱，沒有套現，減持的部分是做慈善，其中1億元人民幣捐贈給了中山大學。

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