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北市議會居家式托育中心揭牌　創全國地方機關首例

▲▼台北市議會居家式托育中心揭牌，創全國地方機關首例。（圖／台北市議會提供）

▲台北市議會居家式托育中心揭牌，創全國地方機關首例。（圖／台北市議會提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會居家式托育中心28日揭牌是全國第一個地方議會成立職場居家式托育中心，可照顧0至6歲嬰幼兒。台北市議會議長戴錫欽說，去年11月中旬議會就積極規劃設置居家式托育中心，希望在成立托育中心後，能讓所有議員或是助理、議會職員在工作時更無後顧之憂，讓大家有安心托育的地方。

台北市議會在戴錫欽議長帶領下，率先成立全國地方機關第一家公部門職場居家式托育中心，並於113年6月28日上午10時，由戴議長偕同副議長葉林傳以及議員鍾沛君、張文潔、楊植斗及台北市政府社會局姚淑文局長等人揭牌開幕。

戴錫欽說，希望成立托育中心，能讓所有議員們在問政、服務沒有無後顧之憂，讓大家有安心托育的地方；也感謝社會局的協助，能依照相關法令完成這樣的設施。希望托育中心能讓所有有需要的議員同仁、助理或是議會職員，工作時能更無後顧之憂。

姚淑文則表示，2020年台北市的總生育率僅0.84％，目前已提高到0.97％，希望能在今年突破1％。她說，希望附近企業也可以到議會參觀，一同推動友善育兒環境。

為響應少子女化鼓勵公部門推動設置托育設施，及提供友善托育環境，台北市議會於2023年11月中旬積極規劃設置居家式托育中心，在無閒置空間之情況下，仍排除萬難騰出一樓接待室三分之二空間設置。

托育中心於去年12月1日委託建築師規劃設計，裝修工程於今年2月10日發包、2月18日開工、4月10日完工、4月22日驗收。育嬰室內設施包括冰箱、電鍋、副食品自動料理機、消毒溫食多用鍋、嬰兒床、嬰兒摺疊浴盆、智能定溫調乳器等，坪數約13.5坪。

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