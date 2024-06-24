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千萬YTR光華商場組「17萬高階電腦」送路人　高中生原地當機嗨翻

▲▼千萬YTR光華商場組「17萬電腦」送路人　高中生原地當機嗨翻。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

▲千萬YouTuber Linus來台組高階電腦，發現台灣的店家用料實在。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有1570萬訂閱的加拿大科技YouTuber Linus Gabriel Sebastian，日前到台灣光華商場隨機找店家組高階電腦，將價值5159美元（約16萬7000元新台幣）的電腦隨機送給在路邊認出他的高中生，也讓這名高中生嗨到原地當機，不敢置信居然發生這種好事。

Linus Gabriel Sebastian日前來台參加台北國際電腦展COMPUTEX 2024，順路到「光華數位新天地」裝新手組裝電腦。他隨機找了一間店家，提出5000美元的預算，最終看到店家開出5159美元的單子後也欣然答應，並等待對方組好。

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▲▼千萬YTR光華商場組「17萬電腦」送路人　高中生原地當機嗨翻。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

▲▼Linus調整好電腦後，拿到路上隨機送人。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

▲▼千萬YTR光華商場組「17萬電腦」送路人　高中生原地當機嗨翻。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

據悉，該台電腦為RTX 4090、AMD Ryzen 9 7950X3D、Acer Predator GM7000 2TB NVMe M.2硬碟2個、XPG Lancer DDR5 6000 16GB記憶體4張，以及Bykski 分體式水冷機殼等。

Linus將電腦帶回飯店後實測，稱讚店家防護措施完善，且內裝的硬體設施完全沒有偷工減料，唯獨RAM跑不滿 5600MT/S，但經過他親手調整後，順利讓電腦跑4K的遊戲，並決定將主機抱到路上隨機送給認識他的路人。

▲▼千萬YTR光華商場組「17萬電腦」送路人　高中生原地當機嗨翻。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

▲高中生看到偶像後開心地握手。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

沒想到，此時一名在等紅綠燈的延平高中男學生，立刻發現Linus在路邊，以流暢的英文跟對方相認，直呼看到偶像是自己幸運的一天。

此時，Linus笑著回，幸運的不是遇到他，而是可以免費將這台高階電腦給帶回去，且Linus還關心高中生騎腳踏車無法帶電腦回家，提出要幫對方出計程車錢，讓高中生開心到原地當機，露出驚訝的表情說謝謝，這段影片23日至今累積183萬觀看。

▲▼千萬YTR光華商場組「17萬電腦」送路人　高中生原地當機嗨翻。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

▲▼千萬YTR光華商場組「17萬電腦」送路人　高中生原地當機嗨翻。（圖／翻攝Linus Tech Tips YouTube）

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