蘇慧倫演法醫「看不出真實年齡」　一票不敢信：我以為35歲

▲蘇慧倫。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台劇《誰是被害者2》現正熱播中，歌手蘇慧倫在劇中飾演法醫「薛欣寧」，她的表現讓不少觀眾大讚「演技大爆發！」值得一提的是，1970年出生的她今年已53歲，許多網友得知她的真實年齡後，忍不住直呼「還以為她近4而已」、「這是35吧」。話題引發熱議。

有網友在PTT的Beauty板上，以「蘇慧倫53歲」為標題發文，並貼出蘇慧倫的好幾張美照。後來又有網友回文，提到因為《誰是被害者2》的關係，蘇慧倫的演技和外貌再度掀起討論，接著，他也一連貼出好幾張蘇慧倫的宣傳照、雜誌照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友得知蘇慧倫已經53歲後，忍不住直呼「真的很厲害，到底怎麼保養的」、「這53歲嗎」、「跟20年前比根本沒變」、「53歲真的誇張」、「看不出來」、「怎麼越活越年輕」、「這個50？太扯了吧」、「好扯，看臉真的會以為30幾而已」、「我以為35歲」、「蘇慧倫一直很凍齡啊」、「看電視劇真的感覺不到53歲」。

還有網友留言表示，「有夠正」、「婆爆」、「永遠的女神」、「太漂亮了吧」、「國小女神」、「除了漂亮，唱歌也很好聽」、「比年輕時還美，真的太扯了」。

據了解，蘇慧倫曾就讀華岡藝校戲劇科，當時在柯一正老師的介紹下去試音，就此踏入樂壇。不過，她後來也有陸續拍攝電影，到了2008年，更以《流浪神狗人》奪得羅馬亞洲電影節影后。這次蘇慧倫在《誰是被害者2》中，為了演出法醫角色，還與家人短暫分開一陣子，而她的努力也大獲好評，讓不少粉絲直呼「老大也太會演了」、「看完對你的演技很著迷」。