偷吃朋友妻害懷孕！小王開車「衝出3F墜地」3屍4命　恐怖畫面曝

▲ 轎車車頂朝下墜地，3名乘客當場死亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起悲劇，一輛BMW轎車從3樓停車場衝破護欄墜地，駕駛是一名商人，因偷吃朋友妻導致她懷孕，向朋友坦承後又和情婦發生爭執，竟和情婦母子同歸於盡。

《鏡報》報導，37歲男子拉斐爾（Rafael Arakelyan）、懷孕的37歲女子葉卡捷琳娜（Ekaterina Kornilova）和她的10歲兒子狄馬（Dima）乘坐一輛BMW轎車，衝破卡斯洛達市（Krasnodar）一間購物中心3樓停車場護欄後墜地，3人都不幸死亡。

拉斐爾不久前才向葉卡捷琳娜的丈夫阿列克謝（Alexey Kornilov）坦承，葉卡捷琳娜和他的婚外情已經持續3年，且葉卡捷琳娜腹中懷胎4個月的孩子也不是老公的。

停車場內監視器畫面可見，灰色BMW以高速衝上車道，不到3秒就消失在畫面外。購物中心外的監視器還拍下這輛車以車頂朝下，伴隨衝破護欄落下的建築殘骸，硬生生墜落路面，一名行人差點就被擊中。

車輛墜地後上半部幾乎被壓扁，許多路人見狀都上前幫忙，試圖救出乘客。但執法部門證實，車上3人都當場死亡。

拉斐爾約1個月前才購入這輛轎車，據稱在悲劇發生前和葉卡捷琳娜爆發口角，疑似在爭執過程中故意將腳踩在油門上，目前還在調查是否是技術故障或人為破壞導致失控。

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